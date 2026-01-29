“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
삼성전자가 역대급 호실적을 발표한 가운데 29일 코스피가 사상 처음으로 5200선을 돌파하자 유명 경제 유튜버 슈카월드의 “코스피 5000이 되겠느냐” 등의 발언이 재조명되고 있다.
최근 온라인 커뮤니티에는 구독자 365만명을 보유한 슈카월드가 이재명 대통령이 대선 후보 시절 앞세웠던 ‘코스피 5000’ 공약을 비꼬는 장면이 회자되고 있다.
문제의 발언은 슈카월드가 지난해 출연한 유튜브 ‘머니 코믹스’에서 시작됐다. 그는 “코스피 5000 대선 공약의 시대가 다가왔다”며 이 대통령의 당시 공약을 비꼬았다.
이어 “코리아 디스카운트를 해소해 코스피 5000시대를 열고 주가 조작범은 원스트라이크 아웃하고 상법 개정 등 이것저것 좋은 거 다 해서 5000”이라고 손뼉을 치며 비웃었다.
그러면서 “3000도 아니고 4000도 아니고 5000”이라며 “지금부터 딱 100%만 오르면 된다”고 강조했다.
슈카의 발언은 최근 코스피 지수가 5000선을 넘어서자 수면으로 올라오면서 역풍을 맞고 있다.
특히 지난 27일 슈카월드 채널에 올라온 ‘코스피 5000시대 개막, 최근 1년 상승률 100%!’라는 제목의 영상에는 “철면피” “사과부터 하세요” “무슨 코스피가 5000을 가느냐고 3시간 동안 조롱하더니” 등의 댓글이 이어졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사