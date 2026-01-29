[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
국민의힘 지도부가 당원 게시판 여론 조작 의혹과 관련해 한동훈 전 대표에 대해 ‘제명’ 징계를 의결했다. 당 중앙윤리위원회에서 제명이 의결된 지 15일 만이다.
장동혁 국민의힘 대표는 8일간의 단식 농성 뒤 당무에 복귀해 주재한 첫 국회 최고위원회의에서 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다. 확정되면 당적이 박탈되고 사실상 복당이 불가능해진다.
당원 게시판 사건은 한 전 대표 가족이 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방하는 글을 올렸다는 의혹이다.
최고위에서는 한 전 대표 제명안을 두고 지도부 간 갈등이 표출되기도 했다. 김민수 최고위원은 “사람이 아닌 사건을 봐달라”며 “한동훈이 아니었으면 이 사건으로 15개월을 끌지도 못했을 것”이라고 말했다. 반면 우재준 청년최고위원은 “한동훈 징계는 탄핵 찬성에 대한 보복”이라고 했다.
