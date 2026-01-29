시사 전체기사

[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결

입력:2026-01-29 09:58
수정:2026-01-29 10:08
공유하기
글자 크기 조정
한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련한 기자회견을 마친 뒤 의원들과 회견장을 빠져 나오고 있다. 연합뉴스

국민의힘 지도부가 당원 게시판 여론 조작 의혹과 관련해 한동훈 전 대표에 대해 ‘제명’ 징계를 의결했다. 당 중앙윤리위원회에서 제명이 의결된 지 15일 만이다.

장동혁 국민의힘 대표는 8일간의 단식 농성 뒤 당무에 복귀해 주재한 첫 국회 최고위원회의에서 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다. 확정되면 당적이 박탈되고 사실상 복당이 불가능해진다.

당원 게시판 사건은 한 전 대표 가족이 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방하는 글을 올렸다는 의혹이다.

최고위에서는 한 전 대표 제명안을 두고 지도부 간 갈등이 표출되기도 했다. 김민수 최고위원은 “사람이 아닌 사건을 봐달라”며 “한동훈이 아니었으면 이 사건으로 15개월을 끌지도 못했을 것”이라고 말했다. 반면 우재준 청년최고위원은 “한동훈 징계는 탄핵 찬성에 대한 보복”이라고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
삼성전자, 5년 만에 1.3조원 규모 ‘특별배당’ 실시
“고가 사치품 수수해 치장 급급” 김건희 꾸짖은 재판장
美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
미장서 국장으로… 코스피, ‘ETF 부동의 1위’ S&P500 제쳤다
매출 100억 고깃집, 직원들 ‘개인사업자’ 둔갑시켜 임금 떼먹어
‘매관매직’에 ‘통일교 입당’ 의혹까지… 김건희 재판 2건 더 진행 중
환율, 석 달 만에 최저치… 달러 약세에 1420원대로 하락
대통령이 재점화한 ‘특사경 논쟁’… 앞서는 금감원, 쫓는 금융위
국민일보 신문구독