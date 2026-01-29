경기도 딥페이크 성범죄 피해자 절반은 10대 이하…정말?
경기도에서 딥페이크 성범죄 피해지원을 받은 피해자 2명 중 1명은 10대 이하 아동·청소년인 것으로 나타났다.
이에 따라 2차 피해 예방교육을 강화하고 디지털성범죄 피해자 원스톱 지원센터의 기능 강화 필요성이 대두되고 있다.
경기도여성가족재단은 29일 이러한 내용 중심의 ‘경기도 딥페이크 성범죄 대응 현황과 과제’ 보고서를 내놓았다.
이에 따르면 경기도에서 딥페이크 성범죄 피해지원을 받은 피해자는 95명이다. 이 중 10대 이하가 49명으로 51.5%를 차지했다. 20대는 24명(25.3%)으로 아동·청소년 및 청년의 피해율이 무려 76.8%에 달하는 것으로 나타났다.
보고서는 디지털 성범죄 2차 피해 방지를 위해 ‘디지털 성범죄 2차 피해 개념과 예시’를 규정하고 이를 초·중·고등학교와 경찰청·경찰서, 공공기관 등에 적극 알리는 한편 교육할 필요가 있다고 주장했다.
경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터에 접수된 2024년 피해 유형을 살펴보면 유포불안이 447건(30.8%)으로 가장 많았다.
이어 유포 248건(17.1%), 불법촬영 198건(13.6%), 유포협박 129건(8.9%), 기타 112건(7.7%), 불법합성 및 도용(딥페이크) 95건(6.5%), 온라인 내 성적괴롭힘 93건(6.4%) 순으로 나타났다.
경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터에 2021년부터 2024년까지 접수된 디지털 성범죄 피해는 2021년 777건, 2022년 764건, 2023년 709건으로 비슷한 수치를 보이다가 2024년에는 1451건으로 전년에 비해 2배 가까이 증가했다.
경찰청 범죄통계 역시 경기도 발생 딥페이크 성범죄는 2020년 7건, 2021년66건, 2022년 50건, 2023년 46건에서 2024년 전년 대비 3.9배 많은 180건으로 나타났다.
경기도는 2021년 광역지자체 최초로 디지털성범죄피해자 지원기관인 경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터를 설치해 전문상담, 삭제지원, 법률지원, 수사지원 등 통합적 원스톱 피해지원체계를 구축해 피해자의 일상회복을 지원해 왔다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
