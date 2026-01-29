삼성전자, 5년 만에 1.3조원 규모 ‘특별배당’ 실시
삼성전자가 5년 만에 1조3000억원 규모의 특별배당을 실시하며 주주환원 정책을 확대한다. 이번 결정으로 삼성전자의 연간 총배당금은 11조1000억원 수준으로 늘었다.
삼성전자는 29일 공시를 통해 결산 배당으로 보통주 1주당 566원, 우선주 1주당 567원의 현금배당을 실시한다고 밝혔다. 시가배당률은 보통주 0.5%, 우선주 0.7%이며, 배당금 총액은 3조7534억8432만9311원이다.
삼성전자는 2024~2026년 3년간 주주환원 정책에 따라 분기당 약 2조4500억원씩, 매년 총 9조8000억원 규모의 현금배당을 실시하고 있다. 이번 결산 배당은 세제개편과 예상 배당 재원을 감안해 정기 분기 배당금에 1조3000억원이 추가돼 총 3조7500억원 규모로 확대됐고, 이에 따라 연간 총배당은 11조1000억원에 달했다.
특별배당을 반영하면 보통주 기준 1주당 배당금(4분기)은 2024년 363원에서 2025년 566원으로 늘고, 연간 총액은 1446원에서 1668원으로 증가한다. 배당 기준일은 2025년 12월31일이며, 배당금은 3월 주주총회일로부터 1개월 이내 지급될 예정이다.
삼성전자의 특별배당은 정규 배당 외 10조7000억원을 지급했던 2020년 4분기 이후 5년 만이다. 삼성전자는 "기존에 약속했던 배당 규모보다 주주 환원을 확대하면서 배당소득 분리과세 도입 등 정부의 주주가치 제고 정책에 부응하기 위한 결정"이라고 설명했다.
정부는 올해부터 ‘배당소득 분리과세’를 도입했다. 기존에는 이자·배당소득이 연 2000만원 이하이면 14% 세율을 적용하고, 2000만원을 넘으면 다른 소득과 합산해 최고 45%(지방소득세 제외) 세율을 적용했으나, 올해부터는 배당소득 2000만원까지 14%, 2000만원~3억원 20%, 3억원~50억원 25%, 50억원 초과분 30%(각 지방소득세 제외) 세율로 분리과세를 적용받을 수 있다.
삼성전자는 이번 특별배당으로 정부가 정한 고배당 상장사 요건(배당 성향 25% 이상이면서 전년 대비 10% 이상 배당액 증가)을 충족했으며, 특별배당 반영 시 배당 성향은 25.1%라고 밝혔다. 삼성전자는 소액주주가 504만9000여명이라고도 설명했다.
삼성전자는 이날 자기주식 보통주 2200만주(취득금액 3조5728억원)를 취득할 예정이라고 공시했다. 취득 목적은 성과연동 주식보상(PSU), 성과인센티브(OPI, LTI) 등 임직원 주식 보상이며, 취득 예상 기간은 1월 30일부터 4월 29일까지다.
또한 자기주식 보통주 672만9069주를 1월30일 처분하기로 했다. 처분 금액은 1조928억80만5600원이며, 임직원 성과급 지급 목적으로 전영현 삼성전자 DS부문장(부회장) 외 5만1669명에게 지급된다.
