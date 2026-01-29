“이거 실화 맞나요”…산후조리원 2주 이용료가 168만원?
경북도, 저출생 극복 위해 임신·출산 환경 조성에 박차…김천공공산후조리원 인기 상승
이철우 경북도지사가 29일 “임신·출산 환경조성에 박차를 가해 출산 가정의 부담을 완화하고 건강한 양육 환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
이 도지사는 저출생 극복 정책에 대한 도민들의 체감도를 가까이에서 살피기 위해 이날 임신·출산 분야 현장을 방문했다.
이번 방문은 김천과 구미지역을 중심으로 공공산후조리원, 경북형 신생아집중치료센터를 돌아보며 의료인 등 관계자와 직접 소통하고 현장의 목소리를 담는 데 중점을 뒀다.
지난 2022년 10월부터 운영되고 있는 김천 공공산후조리원은 경북도와 김천시가 75억원의 사업비를 투입해 김천의료원 옆 연면적 1432㎡(433평)에 모자동실 12실을 갖춘 지상 2층 규모로 설치됐다.
일반적인 민간 산후조리원은 2주 이용료가 대체로 약 280만~350만원 수준인데 비해 김천 공공산후조리원은 168만원으로 크게 낮은 비용에 양질의 산후조리 서비스를 제공해 도민들의 경제적 부담을 덜어주고 있다.
이 때문에 2개월전에 인터넷으로 이뤄지는 예약은 사이트를 오픈하면 1~2분만에 마감된다. 당연히 김천시민과 경북도민 우선이다. 산모를 위한 마사지와 영양가 높은 식단도 만족도가 높다.
취약계층 및 국가유공자, 다문화가족, 다태아 산모, 셋째 이상 출산 산모는 이용료를 50% 감면받을 수 있다.
산모들의 수요가 높아 경북도와 김천시는 모자동실 14실을 추가로 증축해 2027년 개원할 예정이다.
경북형 신생아집중치료센터는 도와 구미시가 차의과대학 부속 구미차병원과 협약을 맺고 2024년 3월 개소한 시설로 경북에서 유일하게 365일 24시간 응급 분만과 신생아 집중 치료가 가능하다.
그간 도내에는 신생아집중치료센터가 없어 수많은 고위험 신생아가 대구·대전 등 인근 지역으로 원정 치료를 떠나야만 했으나, 센터 개소 이후 총 412명의 신생아가 집중 치료를 받았고 182건의 응급분만을 포함해 총 821건의 분만이 시행됐다.
이러한 성과를 인정받아 경북형 신생아집중치료센터는 지난해 열린 지방자치 30주년 기념행사에서 저출생 위기와 필수 의료 공백에 선제적으로 대응한 지방 의료 모델로 선정되기도 했다.
주형환 전 저출산고령사회위원회 부위원장도 2024년 경북형 신생아집중치료센터를 방문해 “저출생 극복을 위해서는 지역 필수 의료 구축이 매우 중요한 과제”라며 관계 부처와의 협력을 통한 여건 개선을 약속한 바 있다.
이 도지사는 “울진·상주·김천에 이어 추가로 개원할 예정인 예천·안동·의성 공공산후조리원도 차질 없이 확대해 나가고 산모와 신생아의 건강과 심리적 안정을 지원해 아이를 낳고 키우기 수월한 환경을 지속적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
