‘인천공항세관·인천공항공사’ 도착수하물 모바일 조회 서비스 개시
인천공항본부세관(세관장 박헌)은 인천국제공항공사(사장 이학재)와 함께 오는 30일부터 제1여객터미널 도착 여객을 대상으로 인천공항 모바일 앱을 통한 ‘실시간 도착 수하물 정보 조회 서비스’를 제공한다고 29일 밝혔다.
양 기관은 정보 공유 등 디지털 협업을 거쳐 출발 수하물에만 제공되던 수하물 조회 서비스를 도착 수하물까지 확대했다. 특정 항공사에서만 운영되던 서비스는 제1여객터미널 취항 항공사 전체 68개로 확대됐다.
세관이 수하물 정보를 공사 시스템에 제공하면 공사는 앱을 통해 도착 수하물이 나오기 시작하는 시간과 전 과정을 실시간으로 안내한다. 이번 서비스 도입으로 여객은 수하물 예상 수취 시간을 실시간으로 확인하고 수하물이 정상 도착했는지를 신속하게 파악할 수 있다.
서비스 이용을 원하는 여객은 구글 플레이스토어 또는 앱스토어에서 ‘인천공항+앱’을 설치한 뒤 항공사에서 발권한 수하물 태그를 스캔하거나 직접 입력하면 된다. 양 기관은 올해 하반기까지 협력을 이어가 제2여객터미널 이용 여객까지 서비스 적용을 확대할 계획이다.
박헌 인천공항본부세관장은 “이번 협력을 통한 데이터 개방이 국민에게 큰 편의를 제공할 것”이라며 “앞으로도 세관 빅데이터를 활용해 대국민 서비스를 적극 개선하겠다”고 말했다.
이학재 인천국제공항공사 사장은 “여객 편의를 최우선으로 삼아 유관 기관과 함께 고객 경험을 개선하는 서비스를 계속 고안하겠다”고 밝혔다.
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
