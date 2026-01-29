담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
출근 시간대 버스정류장에서 일면식도 없는 여성을 때려 중상을 입힌 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경북 구미경찰서는 29일 상해 혐의로 40대 남성 A씨를 조사 중이라고 밝혔다. A씨는 지난 23일 오전 7시30분쯤 구미시 인동의 한 버스정류장에서 40대 여성 B씨를 폭행한 혐의를 받고 있다.
이 사건으로 B씨는 치아가 부러지는 등 전치 5주의 부상을 입은 것으로 전해졌다.
B씨는 경찰 조사에서 “버스를 기다리던 중 A씨가 담배를 피우고 있어 불쾌한 표정을 지었는데, 그 일로 폭행을 당한 것 같다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 사건 발생 닷새 만인 지난 28일 오후 8시30분쯤 구미시 공단동 일대에서 A씨를 검거했다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기를 조사 중이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사