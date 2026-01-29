옻칠회화 권영애, 아홉 번째 개인전 ‘결의 합주’
삼베결 옻칠회화 작가 권영애가 31일부터 2월 5일까지 갤러리 서울아산병원에서 아홉 번째 개인전 ‘결의 합주’를 연다. 이번 전시는 그동안의 작품 활동을 통해 다져온 ‘결’이란 개념을 소리·리듬·중첩의 구조로 확장해 보여주도록 기획했다.
권영애 작가는 삼베와 옻칠을 주요 재료로, 어머니의 베틀 노동과 삶의 기억에서 출발한 ‘결’을 시간·생명·존재의 은유로 발전시켜 현대적 추상 회화로 구축해왔다. 작업의 표면에는 겹겹이 쌓인 옻칠의 깊은 색면과 삼베의 물성이 중첩되며, 노동과 평안, 남루함과 숭고, 태초와 문명, 환상과 현실이 하나의 화면 안에서 공존한다.
전시 제목 ‘결의 합주’는 각각의 결이 독립된 음처럼 존재하면서도 삼베의 결 위에서 서로 만나 하나의 리듬과 흐름을 이루는 상태를 의미한다. 권영애 작가는 제42회 대한민국미술대전 비구상부문 대상 수상 이후 국내외에서 활발한 작품 활동을 이어오고 있다.
