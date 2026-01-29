수갑 찬 채 도주한 40대 피의자 12시간 만에 검거
대구에서 감시가 소홀한 틈을 타 수갑을 찬 채 도주했던 40대 사기 혐의 피의자가 12시간여 만에 경찰에 붙잡혔다.
29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시55분쯤 대구 달성군 한 노래방에서 보이스피싱 관련 범죄 연루 피의자 A씨를 다시 붙잡았다.
A씨는 전날 낮 12시50분쯤 남구 한 주택에서 급습한 경찰에 체포됐지만 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 사이 달아났다.
A씨는 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 모집책 역할을 한 혐의로 경찰 수사 대상에 올랐다. 경찰은 대구 각지에서 A씨와 같은 통장 모집책 4∼5명을 동시에 검거하는 작전을 펼치던 중이었다.
경찰은 A씨 도주 후 CCTV 등을 분석해 도주로를 파악하고 형사기동대 직원과 일선 형사 등 경력 100여명을 투입해 추적을 벌였다. A씨는 수갑을 푼 채 도망 다녔던 것으로 알려졌다. 경찰은 감찰 등의 방법으로 피의자 도주 경위 등을 조사할 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사