시사 전체기사

수갑 찬 채 도주한 40대 피의자 12시간 만에 검거

입력:2026-01-29 09:18
공유하기
글자 크기 조정
국민DB

대구에서 감시가 소홀한 틈을 타 수갑을 찬 채 도주했던 40대 사기 혐의 피의자가 12시간여 만에 경찰에 붙잡혔다.

29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시55분쯤 대구 달성군 한 노래방에서 보이스피싱 관련 범죄 연루 피의자 A씨를 다시 붙잡았다.

A씨는 전날 낮 12시50분쯤 남구 한 주택에서 급습한 경찰에 체포됐지만 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 사이 달아났다.

A씨는 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 모집책 역할을 한 혐의로 경찰 수사 대상에 올랐다. 경찰은 대구 각지에서 A씨와 같은 통장 모집책 4∼5명을 동시에 검거하는 작전을 펼치던 중이었다.

경찰은 A씨 도주 후 CCTV 등을 분석해 도주로를 파악하고 형사기동대 직원과 일선 형사 등 경력 100여명을 투입해 추적을 벌였다. A씨는 수갑을 푼 채 도망 다녔던 것으로 알려졌다. 경찰은 감찰 등의 방법으로 피의자 도주 경위 등을 조사할 예정이다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“코스피 5000? 말이 되나” 조롱하다 역풍…체면 구긴 스타 유튜버
[속보] 장동혁 국힘 지도부, 한동훈 ‘제명’ 징계 의결
담배 싫다는 표정 때문? 40대 여성 폭행한 남성 체포
몽골기병처럼 몰아치는… 李대통령의 ‘SNS 국정’
가세연 ‘이재명 소년원’도 무죄… 우인성 과거 판결 보니
“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산
美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
‘두쫀쿠’ 유행도 끝나나… 대형 프랜차이즈 판매 가세
국민일보 신문구독