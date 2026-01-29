시사 전체기사

“이래도 됩니까?”… 아이 사진 ‘박제’ 배현진 논란 확산

입력:2026-01-29 07:28
배현진 국민의힘 의원이 자신을 비판한 네티즌에 반박하면서 그의 페이스북에 있던 자녀 사진을 올린 것을 두고 논란이 커지고 있다. 2주전 ‘사이버 괴롭힘법’을 발의했던 배 의원 본인이 정작 초상권과 아이의 인권을 침해한 것 아니냐는 비판이다.


논란은 배 의원이 지난 25일 자신의 페이스북에 이혜훈 지명 철회와 관련한 글을 올리면서 시작됐다.

배 의원은 “이혜훈이 자신의 지역구였던 중성동을 지역의 동향을 내부자를 통해 추적하고 염탐하는 정황도 확인했다”면서 “자신에 대한 청문 검증을 도운 국민의힘 중성동을 지역 구성원들에게 그 어떤 보복이라도 한다면 국민의힘 서울시당은 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.

이에 A 네티즌은 “니는 가만히 있어라”라고 적었고 배 의원은 여기에 “내 페북와서 반말 큰 소리네”라는 덧글을 달았다. 이어 다시 “자식 사진 걸어놓고 악플질”이라면서 A 네티즌의 페이스북에 걸려있던 자녀 사진을 모자이크도 하지 않고 캡처해 걸었다.


배 의원은 행동을 놓고 “배현진 잘한다”거나 “아이가 무슨 잘못이냐” “이래도 됩니까” 등의 의견이 엇갈렸다. 일부 아이 사진은 내리라는 요구에도 배 의원은 29일 오전 현재까지 삭제하지 않고 있다.

배 의원은 또 자신을 비방한 다른 네티즌의 이름과 직장, 전화번호 등이 노출된 명함을 페이스북에 올리기도 했다.

배 의원은 앞서 2주전 ‘개인정보를 무단 공개해 불특정 다수로부터 2차 가해를 유도한 자’를 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처하자‘는 형법 개정안을 대표 발의한 것이 알려지며 논란이 확산됐다. 정작 본인이 이를 어긴 것 아니냐는 지적이다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
