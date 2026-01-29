‘트럼프 압박에도’ 연준, 기준 금리 동결…파월 “선출직 정치에 휘말리지 말라”
연준, 기준 금리 3.5~3.75%로 동결…3연속 인하 뒤 속도조절
파월 등 이사 10인은 동결, 트럼프 임명 2명은 인하 의견
파월, 후임자에 대한 조언 질문에는 “선출직 정치에 휘말리지 말아야”
미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 28일(현지시간) 연방 기준 금리를 3.5~3.75%로 동결했다. 지난해 9월부터 ‘3연속 인하’ 후 속도 조절에 나선 것이다. 도널드 트럼프 행정부가 금리 인하를 압박하는 가운데 제롬 파월 연준 의장에 대한 수사도 착수했지만 연준은 금리 동결이라는 결과를 내놨다.
연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 보도자료에서 기준 금리 동결 배경에 대해 “이용 가능한 지표들은 경제 활동이 견실한 속도로 확장되고 있음을 시사한다. 고용 증가세는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있으며 실업률은 어느 정도 안정화 조짐을 보이고 있다”며 “인플레이션은 다소 높은 상태를 유지하고 있다”고 설명했다. 연준은 지난해 9월과 10월, 12월에 연속으로 0.25%포인트씩 3차례 연속으로 기준금리를 내렸지만 이번엔 동결을 선택했다.
다만 이번에도 만장일치는 아니었고 ‘정치적 상황’이 일부 개입되고 있다는 평가도 나왔다. 투표권을 가진 12명의 위원 중 파월 의장 등 10명은 금리 동결에 찬성했지만 트럼프가 임명한 스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러 등 연준 이사 2명은 회의에서 0.25%포인트 인하를 선호하며 금리 동결에 반대했다고 연준은 전했다. 트럼프가 임명한 월러는 차기 연준 의장 후보 최종 4인에 포함된 인사다.
뉴욕타임스는 “금리 인하 중단은 경제 부양을 위해 금리 인하를 촉구해 온 트럼프 대통령과 연준 간의 긴장을 고조시킬 수 있다”고 전망했다.
파월 의장은 이날 회견에서는 자신에 대한 법무부 수사와 정치적 공격에 대해 말을 아꼈다. 파월 의장은 지난 11일 연준 청사 리모델링과 관련해 대배심 소환장을 받은 것을 공개 비판하는 성명을 발표한 바 있다. 그는 이와 관련 “거기서 부연하거나 반복해 언급하지 않겠다”라고 말했다. 소환장 발부에 응했는지에 대해서도 “드릴 말씀이 없다”라고 답했다.
파월 의장은 오는 5월 연준 의장 임기 종료 후에도 이사직 잔여 임기를 지속할지에 대해서도 “그 사안에 대해 오늘 할 얘기가 없다”라고 말했다. 연준 이사 임기는 2028년 1월 31일까지다.
파월 의장은 기자회견에서 최근 리사 쿡 연준 이사 해임 시도 관련 연방대법원 심리에 참석한 배경에 대해서는 “이 사건은 아마도 연준 113년 역사상 가장 중요한 법적 사건일 것”이라며 “왜 참석하지 않았는지 설명하기가 어렵다고 생각했다”라고 설명했다. 또 중앙은행의 독립성을 옹호하며 “국민에게 잘 봉사해 온 제도적 장치”라고 강조했다. 또 후임자에게 해 줄 조언을 묻는 질문에는 “선출직 정치에 휘말리지 말아야 한다”고 말했다. 트럼프 행정부의 연준 이사 해임 시도가 중앙은행의 독립성을 침해한다는 인식을 드러낸 것으로 해석된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
