‘트럼프 압박에도’ 연준, 기준 금리 동결…파월 “선출직 정치에 휘말리지 말라”

연준, 기준 금리 3.5~3.75%로 동결…3연속 인하 뒤 속도조절

파월 등 이사 10인은 동결, 트럼프 임명 2명은 인하 의견

파월, 후임자에 대한 조언 질문에는 “선출직 정치에 휘말리지 말아야”

제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 28일(현지시간) 워싱턴 연준 청사에서 열린 기자회견에서 질문을 받고 있다. 연합뉴스

투표권을 가진 12명의 위원 중 파월 의장 등 10명은 금리 동결에 찬성했지만 트럼프가 임명한

스티븐 마이런, 크리스토퍼 월러 등 연준 이사 2명은 회의에서 0.25%포인트 인하를 선호하며 금리 동결에 반대했다고 연준은 전했다. 트럼프가 임명한 월러는 차기 연준 의장 후보 최종 4인에 포함된 인사다.

2028년 1월 31일까지다.