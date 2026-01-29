직접 흡연으로 숨진 한국인, 한 해에만 6만8536명

직접 흡연으로 인한 사망자 수가 2023년 한해 약 7만명에 이르고, 사회·경제적 비용은 15조원에 육박한다는 연구 결과가 나왔다.
29일 질병관리청의 ‘흡연 기인 사망 및 사회·경제적 부담 산출 연구(2025)’에 따르면 2023년 기준 우리나라의 직접 흡연으로 인한 사망자 수와 사회·경제적 비용이 이같이 집계됐다.
질병청 의뢰로 지난해 서울대학교 산학협력단이 흡연 폐해 연구를 위한 코호트 자료와 통계청 사망 원인통계를 토대로 산출한 결과다.
우리나라의 직접 흡연 기인 사망자 수는 2023년 기준 총 6만8536명(남자 6만216명·여자 8320명)으로 추산됐다.
세부적으로는 남성과 여성 모두 폐암이 각각 9840명과 699명으로 가장 많았다.
직접 흡연으로 인한 사망자 수는 2020년 6만1360명, 2021년 6만3426명, 2022년 7만2689명으로 지속해서 증가하다가 2023년에 감소 추세로 돌아섰다.
2023년을 기점으로 직접 흡연으로 인한 사망자 수가 줄어든 데에는 이번 연구에서 활용되는 30세 이상 사망자 수가 전년 대비 감소했기 때문이라는 게 연구팀의 설명이다.
30세 이상 전체 사망자 수는 2020년 기준 30만475명에서 2022년 36만8419명으로 증가했다가 2023년 34만8158명으로 줄었다.
직접 흡연으로 인한 사회·경제적 비용은 2023년 기준 14조9517억원이었다. 직전 해인 2022년 대비 8.8% 증가한 규모다.
사회경제적 비용은 흡연에 따른 질병으로 인해 발생하는 의료비, 교통비 등 직접비용과 조기 사망, 의료서비스 이용으로 인한 생산성 손실과 같은 간접비용을 모두 합해 산출한다.
흡연으로 인한 사회경제적 비용은 2020년 12조8912억원, 2021년 12조9754억원, 2022년 13조6316억원에 이어 2023년에는 15조원에 달하는 것으로 추산됐다.
사회경제적 비용에서는 간접비용인 조기 사망으로 인한 생산성 손실이 7조7860억원으로 절반 이상을 차지해 가장 컸다.
직접비용인 의료비가 5조3388억원으로 그다음이었고, 의료 이용으로 인한 생산성 손실 1조3571억원, 간병비 3747억원 등이었다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
