美 재무 “한국 국회 승인할 때까지는 무역 협정은 없는 것” 압박
스콧 베선트 미국 재무장관이 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한국에 대한 관세 25% 인상 발표와 관련해 “그들(한국 국회)이 승인(ratify)을 할 때까지는 무역 협정(trade deal은 없는 것”이라고 말했다.
베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 관련 질문에 이같이 답하며 “무역 협정을 통과시키지 않은 것은 한국 의회다. 승인 전까지는 25%의 관세가 적용될 것”이라고 말했다. 한국 국회의 대미투자특별법 처리를 의미하는 것으로 풀이된다.
베선트는 트럼프의 발표가 이미 협상을 마친 다른 국가들에 어떤 신호를 보내느냐는 질문에 “무역협정을 승인하라는 신호”라며 “이것이 일을 전진시키는데 도움이 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
