[속보] S&P500, 장중 첫 7000선 뚫었다… 혼조 마감

미 연방준비제도(Fed·연준)가 28일(현지시간) 기준금리를 동결한 가운데 뉴욕증시가 보합권에서 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 12.19포인트(0.02%) 오른 49,015.60에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 0.57포인트(-0.01%) 내린 6,978.03에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 40.35포인트(0.17%) 오른 23,857.45에 각각 마감했다.
S&P 500 지수는 이날 개장 초반 사상 처음으로 7000선을 돌파했지만, 장중 상승 폭을 반납하며 종가 기준 7000선 안착에는 실패했다.
