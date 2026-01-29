임태희 “교육 때문에 경기도 떠나는 일 없도록 하겠다”

처벌만으로 끝난다면 잘못된 행위가 반복될 수 있으니 생기부 기재를 통해 교권을 강화해야 한다는 조언”이라고 제안의 취지를 설명했다.

임태희 경기도교육감이 “교육 때문에 경기도를 떠나는 일이 없도록, 학생 학부모님과 선생님께서 더욱 자긍심을 갖고 교육활동을 펼칠 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.임 교육감은 28일 안산교육지원청에서 열린 ‘2026 지역 현안 보고회’ 첫날 행사에서 “여기 계신 학부모님과 지역 인사 여러분이 생각하는 교육의 미래에 대해 문제의식을 공유하고 함께 해법을 논의하는 자리가 되길 바란다”면서 이같이 밝혔다.경기도교육청은 이날부터 다음 달 11일까지 총 6회에 걸쳐 ‘지역과 함께하는 미래’를 주제로 현장의 목소리에 귀를 기울이고, 지역 밀착형 교육 정책 지원을 강화하기 위해 이처럼 보고회를 연다.보고회는 안산, 수원, 안성, 광주하남, 고양, 의정부 등 6개 권역별 지정 장소에서 진행된다.보고회에는 임 교육감을 비롯해 교육지원청 교육장, 학부모와 지역 인사가 함께 참여해 지역별 교육 현안의 생생한 의견 청취와 심도 있는 논의가 함께 이뤄진다.특히 보고회에서는 현안 주요 과제 안내로 지역별 교육정책 공유, 지역교육 및 학교 현안에 학부모와 지역 인사 등 다양한 의견 수렴, 현장 제기 질문에 정책 관계자의 직접 답변 등 소통 기회 확대를 중점 과제로 삼았다.이날 안산 보고회에는 150여 명의 교육구성원과 5개 지역(안산, 광명, 김포, 부천, 시흥) 주민이 참석해 지역 교육 현안에 높은 관심을 나타냈다.지역 주요 공통 현안으로는 과밀학급 해소, 지역 교육격차 해소에 대해 현장 공감도가 높게 나타났다.세부적으로는 진로 교육 확대·서울대 연계 고교학점제 프로그램 확대(시흥), 다문화·이주 배경 학생 맞춤형 교육 지원·기숙사형 위(Wee)학교 설립(안산), 주택재개발로 인한 등하굣길 안전 문제·현장체험학습 확대(광명), 중학교 배치기준 탄력 적용, 통학편의 개선(김포), 부천과학고 지역할당제·학생 과밀지역 중고교 근거리 배치(부천) 등이었다.도교육청은 각 보고회 개최에 앞서 참석하는 외부 인사(학부모/지역 인사)를 대상으로 지역 현안에 따른 사전 의견 조사를 실시한다.보다 실질적인 논의를 위한 준비 과정을 거쳐 현장의 목소리를 충분히 반영하고자 하는 취지다.이날 임 교육감은 자신의 페이스북을 통해 피해자 보호 최우선, 교육적 해결 최선, 반성 없는 가해자 엄중 처리 등 경기도교육청의 교권 침해 대응 3원칙을 재확인 했다.그는 “(안산 보고회에서 만난)광명의 한 학부모가 ‘교권 침해, 생활기록부에 기재해야 되지 않나요’라고 질문했다”고 전하며 “임 교육감은 “반성하지 않는 가해자에게는 엄중한 처리가 필요하다”며 “‘내가 뭘 잘못했느냐’며 시간을 끄는 경우라면 법적 처벌 결과와 관계없이 그 과정 전체를 기록해 책임을 물어야 한다”고 강한 동감을 표명했다.그러면서도 그는 “현장과의 의견 조율은 필수”라며 “생기부 기재가 자칫 더 큰 민원을 야기하거나 교육적인 해결 기회를 원천 봉쇄하지는 않을까 걱정하는 분들도 계시기 때문”이라고 배경을 설명했다.안산=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지