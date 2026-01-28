시사 전체기사

트럼프 “베네수때보다 큰 규모 함대 이란행”

입력:2026-01-28 22:58
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 아이오와주에서 경제 관련 연설을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 베네수엘라에서 군사작전을 벌일 때보다 더 큰 규모의 미국 함대가 이란으로 향하고 있다며 이란에 신속한 핵 합의를 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)인 트루스소셜에 함대 추가 투입을 언급하며 “이 함대는 베네수엘라로 파견된 것보다 더 큰 규모”라고 강조했다.

이어 “베네수엘라의 경우와 마찬가지로, 이 함대는 필요하다면 신속하고 폭력적으로 임무를 수행할 수 있으며, 그럴 준비와 의지를 갖추고 있다”고 밝혔다.

이란 근해로 파견하는 대규모 항모 전단이 이달 초 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출할 때보다 더 위력적이라는 점을 부각하면서 이란에서도 긴급 군사작전을 감행할 수 있다고 위협한 것이다.

트럼프 대통령은 그러면서 이란을 향해 “신속히 협상 테이블로 나와 공정하고 공평한 ‘핵무기 금지’ 합의를 협상하기 바라고, 이는 모든 당사자에게 좋은 것”이라고 적었다.

그는 “시간이 다 돼 간다. 그건(시간) 진정 중요하다”면서 지체 없이 협상에 임해야 한다고 재차 강조했다.

그러면서 트럼프 대통령은 “그들은 (작년에) 그러지(합의하지) 않았고, (지난해 6월 이란 핵시설을 대규모로 파괴한) ‘미드나이트 해머’ 작전이 있었다”며 “다음 공격은 훨씬 더 심각할 것이고, 그런 일이 다시 일어나지 않게 하라”며 이란을 압박했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

