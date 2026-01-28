부산·경남 행정통합 로드맵에 민주당 반발… “사실상 안 하겠다는 것”

2028년 통합 제시에 “6월 선거 회피”

민주당 “속도 문제… 통합 의지 없다”

20조 인센티브 포기 결정도 비판

박완수 경남지사(오른쪽)와 박형준 부산시장이 28일 창원시 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 부산·경남 행정통합 공동 입장문을 발표하고 있다. 부산시와 경남도는 올해 주민투표, 2027년 특별법 제정, 2028년 행정통합 등 단계적 통합 로드맵을 제시했다. /경남도 제공

더불어민주당 부산시당과 경남도당이 2028년을 목표로 한 부산·경남 행정통합 로드맵을 제시한 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사를 향해 “행정통합을 사실상 하지 않겠다는 것이나 마찬가지”라며 강하게 반발했다.



박형준 부산시장과 박완수 경남도지사는 28일 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 공동 기자회견을 열고 오는 2028년까지 부산·경남 행정통합을 추진하겠다고 밝혔다. 다만 주민투표를 통해 시도민 의견을 확인한 뒤 통합 자치단체의 권한과 책임을 담은 특별법을 제정하고 이를 토대로, 단계적으로 통합을 추진하겠다는 방침을 내놨다.



이에 대해 더불어민주당 부산시당과 경남도당은 이날 오후 공동 성명을 내고 “두 단체장이 6월 지방선거를 통한 부산·경남 행정통합을 사실상 거부했다”며 “수도권 일극주의를 극복하고 지역 소멸을 막기 위한 지방정부 행정통합을 자신들의 정치적 목적을 위해 걷어찼다”고 비판했다.



양 시도당은 대전·충남, 광주·전남 등 다른 지역들이 6월 지방선거에서 통합 단체장 선출을 목표로 속도를 내고 있고, 대구·경북 역시 통합 논의가 급물살을 타고 있다는 점을 거론하며 부산·경남의 행보가 뒤처지고 있다고 주장했다. 특히 “2028년 총선 시점에 통합 단체장을 선출하겠다는 것은 사실상 행정통합을 하지 않겠다는 것이나 마찬가지”라고 지적했다.



또 정부가 약속한 4년간 20조원 규모의 재정 지원과 공공기관 우선 이전, 차관급 부단체장 신설 등 인센티브를 스스로 포기한 결정 역시 시민의 심판을 받을 것이라고 주장했다.



양 시도당은 “행정통합은 이제 속도의 문제”라며 “불가역적인 사업으로 만들어 지역민들이 더 이상 희망고문에 시달리지 않도록 해야 한다”고 강조했다.



부산·창원=윤일선 이임태 기자 news8282@kmib.co.kr



