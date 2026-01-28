“담배 피우는데 왜 쳐다봐?”…구미서 40대 여성 폭행 당해 중상
경북 구미경찰서, 일면식 없는 여성 폭행한 남성 특정해 추적 중
경북 구미경찰서는 버스정류장에서 40대 여성이 일면식 없는 남성에게 무차별 폭행을 당한 사건과 관련해 범인을 특정해 추적 중이라고 28일 밝혔다.
구미경찰서 등에 따르면 지난 23일 오전 7시30분쯤 구미시 인동동 한 버스정류장에서 40대 여성 A씨가 처음 본 한 남성으로부터 폭행을 당했다.
폭행으로 A씨는 치아가 부러지고 안면 골절 등 전치 5주의 상처를 입었다.
사건은 현장을 지나던 시민이 쓰러진 A씨를 발견하고 경찰에 신고하면서 알려졌다.
A씨는 경찰에서 “버스정류장에서 한 남성이 담배를 피워 싫다는 표정을 지었는데, 그것 때문에 폭행을 당한 것 같다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 사건과 관련해 “폐쇄회로(CC)TV 영상과 목격자 진술 등으로 가해자 신원이 특정해 곧 검거될 것”이라고 밝혔다.
