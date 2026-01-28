구치소 속 김건희 “재판부 지적 수용…심려끼쳐 송구”
통일교 금품 수수 의혹 등으로 1심에서 징역 1년 8개월을 선고받은 김건희 여사가 “재판부의 엄중한 지적을 겸허히 받아들인다”고 밝혔다.
김 여사 변호인단은 28일 언론 공지를 통해 “판결 이후 남부구치소에서 김 여사를 접견했다”며 이같은 김 여사의 발언을 전했다.
변호인단에 따르면 김 여사는 “재판부의 엄중한 지적을 겸허히 받아들이며 그 무게를 가볍게 여기지 않겠다”며 “저로 인해 심려를 끼쳐드린 점을 송구하게 생각한다”고 말했다.
구치소에서 김 여사를 만난 변호인은 “현 상황을 비교적 담담히 받아들이는 모습이었다”고 전했다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 이날 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 여론조사 수수(정치자금법 위반), 통일교 명품수수(특정범죄가중처벌법상 알선수재) 혐의 가운데 알선수재 부분 일부만 유죄로 인정해 징역 1년 8개월과 추징금 1281만5000원을 선고했다.
재판부는 “영부인은 대통령과 함께 나라를 대표하는 상징적인 존재로, 솔선수범을 보이지는 못할망정 반면교사가 돼서는 안 된다. 그런데 피고인은 자신의 지위를 영리 추구의 수단으로 오용했다”며 “(피고인이) 통일교 측 청탁과 결부된 사치품을 뿌리치지 못하고 수수해 자신을 치장하는 데 급급했다”고 질타했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
