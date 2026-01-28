“AI가 열 새는 곳 잡는다”…에스원의 노후빌딩 에너지솔루션
국내 보안업계 1위 에스원이 한파에 에너지 효율이 떨어지는 노후 빌딩 에너지 손실을 줄여주는 인공지능(AI) 빌딩 에너지 설루션을 제시했다.
28일 에스원에 따르면 이 설루션은 AI가 노후 건물에서 사용되는 에너지 패턴을 학습해 이상 징후를 감지하고 최적의 운영 방안을 제시하는 ‘빌딩 에너지 관리시스템’과 사물인터넷(IoT) 센서로 설비 이상을 실시간 감시하는 ‘스마트 건물 관리시스템’으로 구성된다.
에스원은 두 시스템으로 설비 노후화에 따른 에너지 비효율과 동파, 침수 등 겨울철 사고 위험을 예측해 관리할 수 있다고 설명했다.
빌딩 에너지 관리시스템은 냉·난방과 조명·환기 설비 사용 데이터를 실시간 수집·분석해 에너지가 불필요하게 낭비되는 것을 차단한다. 건물별·시간대별 에너지 사용 특성을 학습해 설비 제어 방안을 제안하거나 직접 설비를 제어해 에너지 효율을 높이는 방식이다.
이는 수치로도 입증됐다. 서울 강남구 일원동 소재 빌딩은 시스템을 도입한 첫 해 에너지 사용량을 5.4% 줄였다. 서울 강남구 청담동 한 빌딩은 7.3%를 절감했다. 에너지 비용이 연간 10억원인 건물 기준 각각 5400만 원, 7300만 원을 절약한 것이다.
에스원은 에너지 사용량을 분석하고 온실가스 배출량을 자동적으로 산정, 기업 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체계 구축도 지원 가능하다고 덧붙였다.
사물인터넷 센서 기반 스마트 건물 관리시스템은 기계실과 배관실 등 핵심 설비에 온도와 수위 센서를 설치해 24시간 점검한다. 설정 온도 이하로 떨어지거나 물탱크 수위가 갑작스럽게 변하면 즉각적으로 알림을 울려 신속하게 대응할 수 있다.
에스원은 서울 마포구 소재 기업의 경우 설루션 덕분에 대규모 침수 사고 위기를 넘겼다고 전했다. 에스원은 다른 기업은 배관 파손 사고를 조기에 감지해 대형 사고를 피할 수 있었다고 설명했다.
에스원은 “1980년대 후반부터 1990년대 초까지 이어진 건설 붐 시기에 지어진 빌딩들이 30년을 넘기면서 에너지 효율 저하 문제가 사회적 과제로 떠올랐다”며 “AI 기술로 에너지 절감과 안전 관리를 동시에 실현할 설루션을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
