부산, 전력반도체로 동북아 기술 허브 노린다
한·중·일 WBG 반도체 워크숍 개최
SiC·GaN·다이아몬드 기술 협력
국제 공동연구센터 설립 추진
부산시가 전력반도체를 미래 전략산업으로 내세우며 동북아 기술 허브 도약에 속도를 낸다. 한중일 3국 연구진과 기업이 한자리에 모이는 국제 워크숍을 통해 차세대 반도체 기술 협력과 공동 연구 기반을 본격화한다는 구상이다.
부산시는 28일부터 30일까지 사흘간 국립부경대학교 대연캠퍼스 장보고관에서 ‘2026 파워업 와이드밴드갭(Power up WBG) 반도체 워크숍’을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사에는 한국·중국·일본의 산·학·연·관 전문가 50여명이 참석해 와이드밴드갭(WBG) 반도체 분야의 기술 동향과 협력 방안을 논의한다.
와이드밴드갭 반도체는 질화갈륨(GaN)과 탄화규소(SiC) 등 차세대 소재를 기반으로 기존 실리콘 반도체보다 전력 효율이 높고 고온·고전력 환경에서도 안정적으로 작동해 전기차와 신재생에너지, 전력망 분야의 핵심 기술로 꼽힌다.
이번 워크숍에는 일본 나고야대 하라다 슌타 교수(SiC 분야)와 메이조대 카미야마 사토시·이와야 모토아키 교수(GaN 분야) 등 전력반도체 분야 핵심 연구진과 일본의 소재 기업 오브레이(Orbray)가 참여한다. 탄화규소와 질화갈륨, 다이아몬드 반도체 등 차세대 전력반도체 소재를 주제로 최신 연구 성과와 기술 과제를 공유하는 심층 학술 프로그램이 진행될 예정이다.
워크숍 마지막 날인 오는 30일 기장 전력반도체센터와 전력반도체 모듈 분야 소부장(소재·부품·장비) 전문업채 제엠제코를 방문해 지역 산업 현장을 둘러보고, 연구 성과의 산업화 연계 방안도 살필 예정이다.
시는 이번 행사를 계기로 일본의 소재·부품·장비 기술력과 중국의 반도체 응용 기술, 국내 연구 역량을 연결하는 ‘동북아 반도체 삼각 협력 네트워크’를 강화한다는 계획이다. 시는 지난해 수립한 반도체산업 육성 종합계획을 바탕으로 전력반도체 특화단지를 중심으로 한 국제 공동연구센터 설립도 단계적으로 추진할 방침이다.
박형준 부산시장은 “이번 워크숍이 부산이 글로벌 전력반도체 시장에서 기술 거점으로 도약하는 계기가 되길 기대한다”며 “국경을 넘는 기술 협력을 통해 부산의 반도체 산업 생태계를 세계적 수준으로 끌어올리겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
