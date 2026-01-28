동두천시, 국방부에 미군공여지 반환·제도 개선 건의
“우선 반환·국가 주도 개발 필요”…5대 핵심 건의사항 전달
경기 동두천시가 미군공여구역 반환과 개발 문제의 근본적 해결을 위해 국방부에 우선 반환과 제도 개선을 포함한 5대 핵심 건의사항을 전달했다.
동두천시는 28일 국방부에서 열린 ‘경기북부 반환공여구역 개발 정부 지원방안 간담회’에서 박형덕 동두천시장이 참석해 미군공여구역 관련 현안을 설명하고, 정부 차원의 적극적인 지원과 제도 개선을 요청했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 안규백 국방부장관을 비롯해 김동연 경기도지사, 김동근 의정부시장, 김경일 파주시장도 함께했다.
박 시장은 경기북부 반환공여구역 개발을 위한 정부안에 대해 보완 의견을 제시하며, 동두천시가 안고 있는 미군공여지 문제를 구조적으로 해결하기 위한 구체적 대안을 제안했다. 주요 건의사항으로는 캠프 캐슬과 캠프 모빌의 우선 반환과 함께 캠프 케이시·호비에 대한 국가 차원의 공식적인 반환 계획 제시를 요구했다.
또 반환공여구역의 효율적인 활용을 가로막고 있는 매각·처분 제한 완화를 위해 ‘미군공여구역법’ 개정을 건의하고, 국가산업단지 조성 지원과 짐볼스훈련장 등 반환공여지에 대한 국가 주도 개발 필요성을 강조했다. 아울러 ‘육지의 섬’으로 불리는 걸산동 주민들의 통행 불편 해소를 위한 우회도로 개설과 국방부 및 경기북부 관련 지자체가 참여하는 정례 협의체 구성을 제안했다.
동두천시 관계자는 “향후 국방부를 비롯해 국무조정실, 행정안전부 등 관계 부처와 지속적인 협의를 이어가며 미반환 미군공여지 반환과 개발 문제를 체계적으로 논의할 방침”이라며 “반환공여구역의 효율적 활용과 지역 균형 발전으로 이어지는 실질적인 성과를 도출하는 데 행정력을 집중할 계획”이라고 밝혔다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
