여야, ‘필버 사회권 이양’ 국회법 처리 합의…반도체특별법도 본회의 상정
여야가 29일 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론) 진행 시 의장이 사회권을 이양할 수 있도록 하는 내용의 국회법 개정안을 처리하기로 합의했다.
한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 28일 국회에서 회동한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
국회법 개정안은 필리버스터를 할 때 의장이 지정하는 상임위원장 등에게 사회권을 넘길 수 있는 내용을 담고 있다. 다만 필리버스터 유지 정족수 규정은 개정안에서 제외했다.
여야는 필리버스터 종결을 위한 투표를 전자투표로 시행하는 방안도 논의했으나 협상 과정에서 기존의 수기투표 방식을 유지하기로 했다.
두 원내대표 회동에 앞서 천준호 민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 29일 본회의에서 비쟁점 법안 90건을 상정하기로 합의했다.
천 원내대표는 “현재 175건의 법안이 본회의에 상정된 상태”라며 “여야 간 협의로 그중 시급한 법안과 민생 관련 법안을 90여건 처리하기로 합의했다”고 말했다. 송 원내대표도 “본회의에 계류된 비쟁점 법안을 중심으로 90여건 정도를 처리한다는 양당 수석 간 합의 사항을 (원내대표들이) 확인했다”고 전했다.
반도체 특별법은 본회의 상정 안건에 포함됐다. 문금주 민주당 원내대변인은 “반도체 특별법의 경우 국민의힘과 합의가 이뤄져 본회의에 상정할 예정”이라고 말했다.
여야는 2월 임시국회를 내달 2일 개회하고 3일과 4일 민주당과 국민의힘이 차례로 교섭단체 대표연설을 하기로 했다.
