“5호선 김포 연장 예타 반년째 지연…시민 안전이 우선”

유영숙 김포시의원 정치권 역할론 제기

“정당과 정치 계산 떠나 시민만 생각해야”

유영숙 김포시의원. 김포시의회 제공

서울지하철 5호선 김포·검단 연장 신속예비타당성조사 결과 발표가 반년 넘게 지연되는 가운데 유영숙 김포시의원이 정치권의 책임 있는 역할을 촉구했다.



유 의원은 28일 “김포시민의 출퇴근은 이미 재난 수준”이라며 “김포골드라인 혼잡으로 시민이 쓰러지고 사고가 반복되는 현실에서 5호선은 선택이 아닌 생존의 문제”라고 강조했다. 이어 “신속예타 발표가 기약 없이 미뤄지며 시민들은 희망고문 속에 방치돼 있다”고 지적했다.



유 의원은 김포 지역구 국회의원인 김주영·박상혁 의원에게도 책임 있는 역할을 요구했다. 유 의원은 “2023년 11월 두 의원이 ‘5호선 예타 면제 법안’을 당론으로 채택했다며 정부여당이 김포시민의 절박한 요구를 외면하지 않기를 바란다고 했지만, 정권이 바뀐 지금 왜 그 약속은 지켜지지 않고 있느냐”고 반문했다.



김포시는 이미 인구 50만명을 넘어 70만명을 향해 가는 수도권 핵심 도시로, 한강2콤팩트시티 조성, 사우·북변 도시재개발, 풍무역세권 개발 등 대규모 개발이 동시에 진행 중이다. 그러나 광역철도망은 김포골드라인 단일 노선에 의존하고 있어 출퇴근 시간대 극심한 혼잡과 안전사고가 반복되고 있다.



유 의원은 “올해만 해도 골드라인에서 하루 한 번꼴로 사고가 발생하고 있다”며 “도시 성장 속도를 따라가지 못하는 광역교통 인프라 지체는 김포만의 특수한 문제로, 이를 해소할 근본 대책이 바로 5호선 연장”이라고 밝혔다. 이어 “지금의 논의는 노선이나 기술적 타당성의 문제가 아니라 시민 안전을 기준으로 판단해야 할 사안”이라고 선을 그었다.



유 의원은 신속예타 발표 지연을 둘러싸고 지방선거를 앞둔 정치적 고려가 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기되는 데 대해서도 “경제성 논리 뒤에 정치가 숨어 있다는 시민사회의 비판을 정부는 무겁게 받아들여야 한다”고 말했다.



유 의원은 “정부와 기획재정부, KDI는 통계가 아닌 시민의 고통과 현장을 직시해야 한다”며 “김주영·박상혁 의원 역시 중앙정부와 당을 상대로 즉각적인 결단을 이끌어내야 한다”고 촉구했다. 이어 “5호선은 지금이 아니면 기회가 없다”며 “정당과 정치 계산을 떠나 오직 김포시민의 생명과 직결된 문제로 접근해야 한다”고 강조했다.



김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 신속예비타당성조사 결과 발표가 반년 넘게 지연되는 가운데 유영숙 김포시의원이 정치권의 책임 있는 역할을 촉구했다.유 의원은 28일 “김포시민의 출퇴근은 이미 재난 수준”이라며 “김포골드라인 혼잡으로 시민이 쓰러지고 사고가 반복되는 현실에서 5호선은 선택이 아닌 생존의 문제”라고 강조했다. 이어 “신속예타 발표가 기약 없이 미뤄지며 시민들은 희망고문 속에 방치돼 있다”고 지적했다.유 의원은 김포 지역구 국회의원인 김주영·박상혁 의원에게도 책임 있는 역할을 요구했다. 유 의원은 “2023년 11월 두 의원이 ‘5호선 예타 면제 법안’을 당론으로 채택했다며 정부여당이 김포시민의 절박한 요구를 외면하지 않기를 바란다고 했지만, 정권이 바뀐 지금 왜 그 약속은 지켜지지 않고 있느냐”고 반문했다.김포시는 이미 인구 50만명을 넘어 70만명을 향해 가는 수도권 핵심 도시로, 한강2콤팩트시티 조성, 사우·북변 도시재개발, 풍무역세권 개발 등 대규모 개발이 동시에 진행 중이다. 그러나 광역철도망은 김포골드라인 단일 노선에 의존하고 있어 출퇴근 시간대 극심한 혼잡과 안전사고가 반복되고 있다.유 의원은 “올해만 해도 골드라인에서 하루 한 번꼴로 사고가 발생하고 있다”며 “도시 성장 속도를 따라가지 못하는 광역교통 인프라 지체는 김포만의 특수한 문제로, 이를 해소할 근본 대책이 바로 5호선 연장”이라고 밝혔다. 이어 “지금의 논의는 노선이나 기술적 타당성의 문제가 아니라 시민 안전을 기준으로 판단해야 할 사안”이라고 선을 그었다.유 의원은 신속예타 발표 지연을 둘러싸고 지방선거를 앞둔 정치적 고려가 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기되는 데 대해서도 “경제성 논리 뒤에 정치가 숨어 있다는 시민사회의 비판을 정부는 무겁게 받아들여야 한다”고 말했다.유 의원은 “정부와 기획재정부, KDI는 통계가 아닌 시민의 고통과 현장을 직시해야 한다”며 “김주영·박상혁 의원 역시 중앙정부와 당을 상대로 즉각적인 결단을 이끌어내야 한다”고 촉구했다. 이어 “5호선은 지금이 아니면 기회가 없다”며 “정당과 정치 계산을 떠나 오직 김포시민의 생명과 직결된 문제로 접근해야 한다”고 강조했다.김포=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지