함평 주택 화재 속 90대 노인 구한 이웃들
전남 함평의 한 주택에서 화재가 발생해 빠져나오지 못한 90대 노인을 이웃 주민들이 구조해 큰 인명 피해를 막았다.
28일 전남 함평소방서 등에 따르면 이날 오후 2시38분쯤 함평군 함평읍의 한 주택에서 불이 났다는 신고가 접수됐다. 신고자는 “별채에서 불이 나 연기가 심해 사람이 빠져나오지 못하고 있다”고 소방당국에 알렸다.
불이 난 사실을 목격한 같은 마을에 거주하는 이웃 주민 3명은 소방대원이 도착하기 전 연기가 가득찬 주택 안으로 들어가 거주자 A씨(90대)를 부축해 밖으로 대피시켰다.
A씨는 구조 당시 의식은 있는 상태였으나 손과 얼굴 등에 2도 화상을 입어 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
불은 주택의 아궁이에서 시작된 것으로 추정된다. A씨는 초기 진화를 시도하다 연기에 갇힌 것으로 알려졌다.
화재는 출동한 소방대원에 의해 47분 만에 진화됐으며, 경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
