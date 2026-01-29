무서운 韓증시, 자고 일어나면 또 최고가… 이 대통령 “아직도 저평가”

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 28일 미국발 훈풍과 실적 기대감에 상승해 또 역대 최고가를 경신한 28일 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시되어 있다. 연합뉴스

시가총액은 620조3129억원을 달성해 전날 세운 사상 최고 기록(593조123억원)을 경신했다.

연일 이어진 증시 호황에 투자 대기 자금은 100조원대를 돌파했다.

금융투자협회에 따르면 27일 기준 투자자 예탁금은 100조2826억원을 기록했다. 지난 15일 첫 90조원대에 진입한 지 보름도 안 돼 100조원을 넘어섰다. 투자자 예탁금은 투자자가 주식 투자를 위해 증권사 계좌에 넣어둔 돈이다. 올해 코스피와 코스닥 랠리가 이어지자, 은행권 자금이 증시로 대거 이동하는 ‘머니무브’도 빠르게 진행되고 있는 모양새다. 한 증권업계 관계자는 “증시 호황을 온몸으로 체감하고 있다”며 “창구 직원들은 밀려드는 투자자들 때문에 점심도 못 먹고 일하기도 한다”라고 분위기를 전했다.