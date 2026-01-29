무서운 韓증시, 자고 일어나면 또 최고가… 이 대통령 “아직도 저평가”
코스피·코스닥이 동반 최고치를 거듭 경신하며 한국 증시 불장이 더욱 거세지고 있다. 증기 대기성 자금인 투자자 예탁금은 사상 첫 100조원을 돌파했다. 이재명 대통령은 “대한민국 시장은 여전히 저평가돼 있다”며 외국인 투자기업을 향해 러브콜을 보냈다.
28일 코스피는 전 거래일보다 58.96포인트(1.69%) 오른 5170.81로 장을 마감했다. 코스닥은 전일보다 50.93포인트(4.70%) 오른 1133.52로 거래를 마무리했다. 코스피는 사상 첫 5100 고지에 오르며 전날 기록한 장중 사상 최고치(5084.85)를 갈아치웠고, 코스닥은 2000년 닷컴버블 이후 26년 만에 1100선을 넘어섰다.
코스피는 시가총액 상위 종목들이 강세를 보였다. ‘반도체 빅2’인 삼성전자와 하이닉스는 실적 발표 기대감에 힘입어 각각 1.82%, 5.13% 오른 16만2000원, 84만1000원을 종가 기준 사상 최고가를 경신했다. SK하이닉스는 이날 장 종료 후 발표된 연간 매출이 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원을 기록해 역대 최대 실적을 갈아치웠다. 이밖에 LG에너지솔루션(5.51%), 현대차(0.82%), SK스퀘어(6.55%), 한화에어로스페이스(4.72%) 등 대형주들도 일제히 강세를 보이며 지수를 끌어올렸다.
코스닥은 이날 종장 기준 시가총액은 620조3129억원을 달성해 전날 세운 사상 최고 기록(593조123억원)을 경신했다. 기관이 2조3001억원을 순매수하며 시장을 끌어올렸다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 한국에 대한 관세를 25%로 원상복구하겠다고 밝힌 지 하루 만에 “한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라고 유화적 발언을 내놓은 것도 한국 증시 상승세에 긍정적 영향을 미쳤다.
연일 이어진 증시 호황에 투자 대기 자금은 100조원대를 돌파했다. 금융투자협회에 따르면 27일 기준 투자자 예탁금은 100조2826억원을 기록했다. 지난 15일 첫 90조원대에 진입한 지 보름도 안 돼 100조원을 넘어섰다. 투자자 예탁금은 투자자가 주식 투자를 위해 증권사 계좌에 넣어둔 돈이다. 올해 코스피와 코스닥 랠리가 이어지자, 은행권 자금이 증시로 대거 이동하는 ‘머니무브’도 빠르게 진행되고 있는 모양새다. 한 증권업계 관계자는 “증시 호황을 온몸으로 체감하고 있다”며 “창구 직원들은 밀려드는 투자자들 때문에 점심도 못 먹고 일하기도 한다”라고 분위기를 전했다.
이 대통령도 한국 증시 세일링에 앞장섰다. 이 대통령은 이날 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 “대한민국 주식시장의 변동 상황을 보면 (주가 상승 흐름이) 예상보다 빨라 놀랍다”면서도 “이제야 제대로 평가받는 측면이 있다. 대한민국 시장은 여전히 저평가됐고 앞으로 성장 가능성이 매우 크다”고 강조했다.
‘코리아 디스카운트’(한국 주식시장 저평가) 요인으로 지목되는 한반도 지정학적 리스크, 기업 지배구조 리스크 등을 해소하겠다고도 강조했다. 이 대통령은 “불필요하게 북한과 군사적 대결을 하지 않을 것이다. 한반도의 지정학적 리스크는 이제 없어질 것”이라며 “주주가 제대로 대접받는 합리적인 기업경영 지배구조도 만들겠다”라고 말했다.
