오후석 전 경기도 부지사, 내달 1일 출판기념회 개최
오후석 전 경기도 행정2부지사가 자서전 출간을 계기로 시민들과 만나 공직 경험과 하남의 미래 비전을 공유한다.
오후석 전 경기도 행정2부지사는 오는 2월 1일 하남농협 신용본점 6층에서 자서전 ‘하남의 확실한 변화, 오후석이 합니다’ 출판기념회를 개최한다고 28일 밝혔다. 이날 행사에는 지역 인사와 시민들이 참석해 저자와 직접 소통하는 시간이 마련될 예정이다.
이번 출판기념회는 경기도와 기초자치단체를 아우르며 행정을 이끌어온 공직자로서의 경험과, 지역 발전을 위해 고민해온 정책적 선택의 과정을 시민들과 공유하기 위해 기획됐다. 오 전 부지사는 집필 배경과 책의 주요 내용을 소개하고, 공직 생활을 돌아보며 향후 하남과 경기 지역이 나아가야 할 방향에 대해서도 설명할 계획이다.
신간 ‘하남의 확실한 변화, 오후석이 합니다’에는 경기도 문화체육관광국장과 경제실장, 용인시 부시장, 경기도 행정2부지사를 역임하며 추진했던 주요 정책과 현장 중심 행정 경험이 담겼다. 수도권 균형발전과 도시의 지속 가능성, 지방정부의 역할에 대한 문제의식을 바탕으로 행정의 판단이 시민의 삶에 미치는 구조적 영향을 짚고 있다.
책에서는 개발과 규제, 성장과 보존이라는 정책적 선택의 갈림길에서 행정이 어떤 태도와 책임을 가져야 하는지를 정리하며, 지역이 스스로 미래를 설계하기 위한 실천적 방향도 제시한다. 특히 행정 결정이 일상의 변화로 이어지는 과정을 구체적으로 풀어내 ‘더 나은 내일’을 위한 행정의 역할을 강조했다.
주최 측은 “이번 출판기념회가 한 개인의 이력을 소개하는 자리를 넘어, 하남과 경기 지역의 미래를 함께 고민하는 공론의 장이 되기를 기대한다”고 밝혔다.
한편, 오후석 전 부지사는 이재명 대통령이 경기도지사로 재직하던 시절 문화체육관광국장과 경제실장을 맡아 공정한 경기도 구현과 민생경제 활성화 정책을 함께 추진한 바 있다. 이러한 공직 경험을 토대로 이번 자서전에서는 행정과 정치, 지역 발전의 상관관계를 입체적으로 조명하고 있다.
