[속보] 靑 “다주택 중과유예 종료, 한두달 말미는 검토”
청와대가 이재명 대통령의 ‘다주택자 양도소득세 중과 유예 일몰’ 방침에 대해 행정 원칙을 재확인하면서도 적용 시점에 대해서는 한두 달가량의 여유를 두는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.
김용범 청와대 정책실장은 28일 기자간담회를 통해 “이 대통령은 중과 유예가 없고 당초 예고한 대로 일몰할 것이며, 그게 원래 취지에도 맞고 앞으로도 그렇게 할 것이라고 말씀하신 것”이라며 말했다.
다만 김 실장은 제도 종료에 따른 시장의 혼란을 줄이기 위해 세부적인 적용 시점을 조율하고 있음을 시사했다. 그는 “(중과 유예를) 종료하되, 5월 9일에 그냥 종료할지, 아니면 5월 9일 계약이 체결된 이후 일정 기간 뒤 거래가 완료되는 것까지 허용할지 등 기술적으로 여러 가지를 검토하고 있다”고 설명했다.
이는 그동안 정부가 관례적으로 중과 유예를 연장해온 점, 그리고 일몰 결정을 더 일찍 공지하지 못한 점 등을 고려한 조치로 풀이된다.
김 실장은 “되돌아보니 5월 9일도 좀 성급하게 결정된 날짜더라”면서 “그래서 5월 9일이 아니라 계약 체결 후 거래가 완료되는 것까지 한두 달 뒤에 종료하는 것도 내부적으로 검토하고 있다”고 언급했다.
하지만 이것이 제도의 연장을 의미하는 것은 아니라고 선을 그었다. 김 실장은 “종료 유예는 아니다. 종료는 한다”며 “대전제를 종료로 하되 기준일 자체를 한두 달 정도 뒤로 하는 게 어떻겠냐는 제안도 있어 논의하고 있는 것”이라고 강조했다.
또한 지난해 ‘10·15 부동산 대책’으로 조정대상지역이 확대되면서 예기치 않게 다주택자 중과 대상이 된 경우에 대한 구제 방안도 논의 중이다.
김 실장은 “그분들은 갑자기 범위가 넓어져서 중과 대상이 된다는 것을 명확히 인식 못 했을 가능성이 있다”며 “그래서 좀 더 일정 기간을 준다든지 하는 내용까지 포함해 시행령 개정 작업을 관련 부처들이 모여 논의하고 있다”고 밝혔다.
관련 시행령 개정 시점에 대해서는 “빨리 해야 하지 않겠느냐”며 “1~2주 안에 해야 할 것 같다”고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사