‘돌아온 탕아’ 켑카 “우상 우즈에게 조언 구했다”
PGA투어 복귀전 공식 기자 회견서 밝혀
28일 개막 파머스 인슈어런스 오픈 출전
4년 만에 미국프로골프(PGA)투어에 복귀하는 브룩스 켑카(미국)가 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)에게 조언을 구했다고 밝혔다.
켑카는 작년까지 LIV골프에서 활동하다 올 시즌부터 친정인 PGA투어에서 활동한다. 그는 ‘복귀 회원 프로그램’이라는 특별 제도를 통해 구제를 받았다.
켑카는 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프 코스에서 열린 PGA투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러) 기자회견에서 “나에 관한 관심이 너무 커서 이번 주가 빨리 지나갔으면 좋겠다”며 “한편으로는 기대가 크다. 내 인생의 새로운 장이 시작됐다”고 밝혔다.
그는 “팬들이 어떤 반응을 보일지 궁금하다”며 “다시 돌아온 걸 기뻐하고 반겨줬으면 한다”고 설렘을 숨기지 않았다.
그는 이어 “우즈는 예전부터 질문하고 조언을 구했던 대상”이라며 “PGA투어 복귀 기회가 생겼을 때 뭘 해야 할지 몰랐는데, 가장 먼저 떠오른 사람인 우즈에게 전화해서 어떻게 해야 할지 물었다”고 공개했다.
켑카는 메이저대회 5차례를 포함해 PGA투어에서 9차례 우승한 정상급 선수다. 2022년 천문학적인 이적료를 받고 LIV 골프로 이적, 2023년과 2024년엔 각각 두 차례 우승했다. 작년에 우승을 못하면서 LIV골프 계약을 연장하지 않았다.
켑카는 LIV 골프를 떠나는 이유 중 하나로 가족과의 관계를 들었다. 켑카의 아내는 임신 16주차였던 지난해 10월에 유산의 아픔을 겪었다
LIV골프는 전 세계를 누비며 경기를 하지만 PGA투어는 미국에서 주로 경기한다. 가족들과 보내는 시간은 LIV골프보다는 PGA투어가 더 많다는 판단이 작용한 듯하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사