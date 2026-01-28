시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 28일)

입력:2026-01-28 17:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 28일 수요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 건조주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 전남·제주 지방은 구름이 많습니다.

현재 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 1도, 청주 0도, 대전 0도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 2도, 부산 4도, 제주 3도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -11.0도, 인천 -9.0도, 수원 -9.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -7.0도, 청주 -10.0도, 대전 -8.0도, 전주 -6.0도, 광주 -5.0도, 대구 -6.0도, 부산 -3.0도, 제주 1.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“검이불루 화이불치”…김건희 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?
[속보] ‘위례 개발특혜 의혹’ 유동규·남욱 등 1심 무죄
[속보] 법원, 김건희 징역 1년 8개월 선고
2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배
‘탈세 의혹’ 차은우, 국방부도 손절… 국방홍보원 영상 삭제
이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자”
비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수
강남 한복판 벤츠서 주사바늘 꽂은 채 발견…마약 양성
국민일보 신문구독