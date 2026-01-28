반갑다, 1422원… 원·달러 환율 드디어 안정세
원·달러 환율이 28일 1422원 선까지 하락했다. 약 3개월 만에 가장 낮은 수준이다. 미국이 안팎으로 시끄러우면서 달러 가치가 하락한 여파로 풀이된다.
하나은행에 따르면 이날 서울 외환 시장의 원·달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전일보다 23.7원 하락한 1422.5원이다. 지난해 10월 20일(1419.2원) 이후 3개월 만에 가장 낮은 수준이다. 최근 몇 개월 고공 행진하던 원·달러 환율은 이재명 대통령이 지난 21일 신년 기자 회견에서 “한두 달 뒤면 1400원 전후로 하락할 것”이라고 발언한 뒤 내리막을 걷고 있다.
28일 원·달러 환율이 급락한 것은 달러 약세 덕분이다. 미국 여야가 예산 처리를 두고 강하게 대치하면서 이 나라 정부가 셧 다운(일시적인 업무 정지)될 수 있다는 우려가 나오는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 합병을 밀어붙이고 지난 27일(현지 시간)에는 한국에 대한 상호 관세율까지 기습 인상하겠다고 밝히면서 불확실성이 커졌다.
세계 외환 시장에서 달러의 신뢰도가 하락하면서 유럽연합(EU)과 일본 영국 캐나다 스웨덴 스위스 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 ‘달러 인덱스’는 이날 장중 95.55까지 하락했다. 2022년 2월 이후 최저 수준이다.
최근 강세를 보이는 엔 가격이 더 상승할 경우 달러 가치는 더 하락할 수 있다. 엔은 달러 인덱스 중 13%가 넘는 비중을 차지해 유로 다음으로 크다. 엔이 상승하면 달러 인덱스가 하락하는 구조다. 세계에서 기준금리가 가장 낮은 일본에서 돈을 빌려 미국 국채나 주식 등 달러 자산을 샀던 자금이 되돌아오면서 엔 가치가 커지고 달러는 쪼그라드는 순환 구조도 생긴다.
다만 경계감을 완전히 내려놓을 수 있는 상황은 아니라는 진단이다. 문다운 한국투자증권 연구원은 “지난 주말 이후 엔이 급등하는 등 원·달러 환율은 내려갈 가능성이 큰 환경”이라면서도 “원화 약세 심리가 완전히 꺾였다고 보기는 어려워 환율이 하락할 때마다 달러를 매수하려는 수요가 커질 것”이라고 말했다.
