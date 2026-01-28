400억대 검찰 압수 비트코인 분실 사건…전말 드러날까
광주지검, 내부 감찰 착수
보안전문가 “회수 불가능”
검찰이 압수해 보관중이던 400억원대 비트코인 분실 사건과 관련 검찰이 내부 감찰에 착수한 가운데 사건 전말이 드러날지 관심이 모아지고 있다.
28일 국민일보 취재를 종합하면 광주지검은 최근 비트코인 분실 사건과 관련 내부 감찰에 착수하고 압수물 담당자 등 수사관 5명의 휴대폰을 압수해 디지털포렌식에 나섰다. 검찰은 정확한 분실 경위를 확인해 책임 소재를 확인하겠다는 방침이다.
다만, 전례가 없던 사건이어서 내부 감찰을 통해 정확한 분실 경위가 드러날지는 미지수다. 가상화폐 특성상 자금 이동 속도가 매우 빨라 초기 대응이 중요하지만, 분실된 비트코인이 정확히 언제 어떻게 사라졌는 지는 아직 확인된 바가 없다.
검찰 측은 “정확한 경위를 확인한 뒤 분실된 비트코인을 추적해 몰수 처분하기 위해 최선을 다하겠다”고만 밝힐 뿐 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.
현재까지 가장 유력한 분실 경위는 피싱 피해다. 광주지검은 지난 2024년 범죄 자금으로 압수한 비트코인 320.88개 상당을 인터넷과 차단된 이동식저장장치(USB)에 비트코인 전자지갑의 보안키를 담아 보관중이었는데, 압수물 담당자가 이 전자지갑 정보를 확인하려다 스캠 사이트에 접속해 피싱 피해를 당했을 가능성이다.
하지만 이 마저도 확인된 게 아니라 가설에 불과하다. 검찰 내부자가 직접 비트코인을 빼돌렸거나, 외부인과 공모해 빼돌렸을 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.
관련 전문가들은 분실된 비트코인을 되찾는 건 불가능에 가깝다고 봤다.
익명을 요구한 한 보안전문가는 “USB에 보관중이던 전자지갑의 보안키를 통해 비트코인이 탈취된 것이라면, 회수는 불가능하다고 보면 된다”며 “보안키가 탈취됐다면 해당 비트코인은 탈취한 자 소유가 된다”고 밝혔다.
이어 “비트코인을 탈취한 이는 이미 여러 전자지갑으로 옮겨 세탁을 했을 것”이라며 “분산된 비트코인을 찾기조차 힘들 것”이라고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
