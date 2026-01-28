제주CBS ‘제주지법 부장판사들’, 2025 제주도기자상 대상
32편 응모, 9편 수상
제주CBS의 ‘제주지법 부장판사들 비위 의혹’ 연속 보도가 2025 제주도기자상 대상에 선정됐다.
제주도기자협회는 28일 각계 외부인사로 구성된 2025 제주도기자상 심사위원회 전체회의를 열어 제주CBS 보도를 포함해 총 9편을 수상작으로 결정했다고 밝혔다.
심사위원회는 대상 수상작에 대해 “헌법기관이자 민주주의의 한 축인 법원 부장판사들의 음주 난동, 유흥주점 접대, 불법 재판 의혹 등을 수개월에 걸쳐 끈질기게 취재하고 집중 보도한 작품”이라며 “그동안 성역으로 여겨졌던 사법부에 경종을 울리며 언론의 권력 감시 역할을 충실히 수행했다”고 평가했다.
취재보도 부문에서는 제주MBC 권혁태·강흥주 기자의 ‘사라진 종량제 봉투, 8년간의 비밀’과 JIBS 김동은·윤인수 기자의 ‘최초 확인 어오름궤의 비극’이 선정됐다.
기획보도 부문에서는 KBS제주 양경배·고진현·고아람·문준영·고민주 기자가 참여한 ‘제주 환경 감시 기획’ 연속 보도와 제주MBC 박주연·박재정·강흥주·김현명·이인제 기자의 ‘체육계 비위 추적’ 연속 보도가 수상작으로 결정됐다.
영상·사진 부문에서는 연합뉴스 박지호 기자의 ‘제주 도롱뇽의 우주적 산란’이, 편집 부문에서는 KBS제주 강재윤·고성호·부수홍·강인희·문준영 기자의 ‘그때 제주는, 현장속으로’, 제민일보 고은리 기자의 헌헐 기사 편집 지면이 수상작으로 뽑혔다.
제주의소리 김찬우 기자는 ‘제주지방법원 사법거래 시도 의혹’ 최초 보도로 심사위원 특별상을 수상했다.
올해 기자상에는 총 32편이 응모했다.
제주도기자협회는 오는 2월 13일 열리는 신년하례회에서 수상작 9편에 대한 시상식을 개최할 예정이다.
