명지대 대학일자리플러스센터 성과평가 4년 연속 ‘우수’

진로부터 취업까지 통합 지원 체계 강화

명지대학교 대학일자리플러스센터는 진로 탐색부터 취업 연계까지 통합 지원을 강화해 지역 청년 고용 활성화에 기여할 계획이다.(사진=명지대)

명지대학교(총장 임연수)는 고용노동부가 주관한 2025년도 대학일자리플러스센터 사업 성과평가에서 4년 연속 최고 등급인 ‘우수’를 받았다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 대학일자리플러스센터 거점형 사업, 재학생 맞춤형 고용서비스, 졸업생 특화 프로그램 등 운영 실적 전반을 종합 평가해 진행됐다. 명지대는 전 영역에서 고른 성과를 거두며 최고 등급을 유지했다.

특히 2025년 신규 선정된 졸업생 특화 프로그램 ‘졸업생 취업특공대’가 주목받았다. 졸업(예정)자와 지역 청년을 대상으로 맞춤형 취업 지원을 제공하고, 수요·만족도 조사 결과를 운영에 반영해 취업 성과를 높였다.

최민석 대학일자리플러스센터장은 “맞춤형 취업 지원 체계가 성과로 이어졌다”며 “청년들이 체감할 수 있는 취업 지원을 지속 확대하겠다”고 말했다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



