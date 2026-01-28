“왜 죽었는지조차 몰라”…광주대표도서관 붕괴 희생자 49재
유가족, 원인 규명·책임자 처벌 촉구
공사중 구조물 무너져내려 4명 사망
“형이 왜 죽었는지조차 아직도 모릅니다…”
광주대표도서관 공사장 붕괴사고 희생자 4명의 49재가 열린 28일 유가족들은 사고 원인 규명과 책임자 처벌을 눈물로 호소했다.
이날 오전 광주 서구 치평동 광주대표도서관 사고 현장에서는 붕괴 사고로 운명을 달리한 희생자 4명의 49재가 열렸다. 유가족들은 사고 49일이 지났지만, 왜 가족이 세상을 떠나야 했는지 아무것도 밝혀진 게 없다며 눈물을 훔쳤다.
희생자 동생 서정운씨는 “여기에 광주시와 종합건설 이름만 남아 있다. 국가가 답하지 않으면 형은 왜 죽었는지도 모른 채 잊히는 것 아니냐”며 “딸 하나를 남기고 떠난 형의 가족은 하루하루 버티며 살고 있다. 국가가 나서 유가족이 살 수 있게 해달라”고 호소했다.
또 다른 희생자의 배우자는 “왜 당신이 죽어야 했는지 아무도 말해주지 않는다. 이대로라면 당신의 죽음은 그냥 사고로만 남을 것 같아 두렵다”고 울먹였다.
49재에 참석한 강기정 광주시장은 추모사를 통해 “사고 발생 49일이 지난 오늘도 그날의 충격과 슬픔은 여전히 우리 마음속에 남아 있다. 유가족들을 위해 할 수 있는 일을 찾겠다. 다시 한 번 송구하다는 말씀을 드린다”고 말했다.
지난달 11일 오후 1시58분쯤 광주대표도서관 공사 현장에서 건축물 구조물이 무너지는 붕괴 사고가 발생했다. 이 사고로 노동자 4명이 매몰돼 모두 숨졌다.
경찰은 현재까지 시공사 관계자와 감리사, 공무원 등 30명을 입건하고 붕괴 원인과 책임 구조 전반에 대한 수사를 벌이고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
