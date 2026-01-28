‘김경 공천 상담’ 노웅래 전 보좌관 조사…여권 번지는 공천헌금 의혹
2023년 서울 강서구청장 보궐선거 당시 김경 전 서울시의원의 공천헌금 의혹과 관련해 로비 창구로 거론된 김성열 전 개혁신당 최고위원이 경찰에 출석했다. 김 전 최고위원은 김 전 시의원이 보궐선거 출마를 타진할 당시 노웅래 더불어민주당 의원의 보좌관이었다. 경찰은 조만간 김 전 시의원을 추가 소환해 민주당 의원들에 대한 금품 전달 여부를 추궁한다는 방침이다.
28일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 전 최고위원을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 지난주 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거를 앞두고 민주당 현역 의원들에 대한 금품 전달을 모의했다는 의혹이 불거진 뒤 첫 관련자 소환이다.
앞서 경찰은 지난 21일 김 전 시의원의 금품 로비 정황이 담긴 녹취 파일이 저장된 서울시의회 관계자의 PC를 임의제출 방식으로 확보했다. 여기엔 120여개의 녹취 파일이 담겼는데, 민주당 현역 의원 최소 7명의 이름이 언급된 것으로 전해졌다.
김 전 최고위원 역시 김 전 시의원과 금품 전달을 논의한 인물로 알려졌다. 녹취 파일에는 김 전 최고위원이 김 전 시의원에게 ‘전략공천이 결정되기 전에 상황을 바꿔야 한다’는 취지로 말하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 이와 관련해 김 전 최고위원은 지난 23일 SNS를 통해 “강서구청장 보궐선거와 관련해 제기되는 내용에는 오해와 과장이 섞여 있다”고 밝혔다. 경찰은 조만간 김 전 시의원을 다시 불러 본류인 강선우 무소속(전 민주당) 의원에 대한 공천헌금 1억원 의혹뿐 아니라 강서구청장 보궐선거를 둘러싼 공천헌금 의혹 전반을 조사할 것으로 보인다.
김병기 무소속(전 민주당) 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹 수사도 진행 중이다. 경찰은 이날 장범식 전 숭실대 총장을 소환해 김 의원 차남의 편입 과정에 개입했는지 여부 등을 추궁한 것으로 알려졌다.
앞서 김 의원의 전직 보좌진은 김 의원 차남의 숭실대 편입 과정에서 특혜가 있었다고 주장했다. 김 의원이 최측근으로 알려진 이지희 동작구의원의 소개로 2021년 말 숭실대를 방문해 총장에게 직접 편입 이야기를 꺼냈다는 것이다. 경찰은 지난 22일 김 의원 차남이 근무한 기업의 본사 등을 압수수색하고 해당 기업 대표를 뇌물·업무방해 혐의로 입건했다.
