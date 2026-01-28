웃음·갈등·화해 다 담았다… 우당탕탕 가족극 ‘사랑 처방’ 주말 첫선

KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'가 오는 31일 오후 8시 첫 방송된다. KBS 제공

배우 진세연과 박기웅이 '각시탈' 이후 14년 만에 '사랑을 처방해 드립니다'로 재회한다. KBS 제공

배우 유호정과 김승수. 극 중 세번째 호흡으로, 유호정은 11년 만의 드라마 복귀다. KBS 제공

유호정과 김승수는 2007년 드라마 ‘깍두기’를 시작으로, 2013년 ‘사랑해서 남주나’ 이후 13년 만에 다시 부부로 재회했다. 유호정은 “데뷔 35년 동안 세 번이나 부부로 만난 배우는 김승수가 유일하다”며 “호흡은 이루 말할 수 없이 좋다”고 말했다. 김승수는 “평소에도 ‘여보야’라는 호칭을 쓴다”며 웃었다.