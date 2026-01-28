시사 전체기사 [속보] 영업익 47.2조…SK하이닉스 지난해 실적 ‘사상 최대’ 입력:2026-01-28 16:37 수정:2026-01-28 16:50 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스SK하이닉스 지난해 매출 97.1조·영업익 47.2조…사상 최대실적한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1089 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자” 2 눈시울 붉힌 정청래, 흐느낀 김민석…故 이해찬 빈소 첫날 3 ‘탈세 의혹’ 차은우, 국방부도 손절… 국방홍보원 영상 삭제 4 [단독] ‘쿠팡 관련설’ 사실일까… 미 대사관, 쿠팡 청문회 방청 후 본국 보고 5 “멋, 멋지다! 카리스마!” 이 대통령 유쾌한 화상통화 해당분야별 기사 더보기 1 ‘로봇 심장 더 오래 뛰게 하라’… 꿈의 배터리 전고체 ‘두근’ 2 “20년 아닌 20개월 뒤”… ‘꿈의 기술’ 현실화 성큼 3 “우리 아이 분유인데…” 압타밀 英리콜에 맘카페 뒤숭숭 4 [단독] ‘국립대학법인’ 서울대도 공공기관 지정되나 5 세계는 ‘골드 러시’인데… 한국은행, 13년째 금 매입 ‘제로’ 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 법원, 김건희 징역 1년 8개월 선고 2 [단독] ‘쿠팡 수사’ 주임검사, 국외훈련 떠나… 특검 ‘출국금지’ 없었다 3 ‘전자발찌 훼손’ 조두순 다시 격리…징역 8개월·치료감호 4 ‘15년 구형’ 김건희 28일 첫 판결… 영부인으론 최초로 선고 생중계 5 비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수 해당분야별 기사 더보기 1 역시 ‘협상 기술’이었나…트럼프, 하루 만에 “한국과 해결책 찾을 것” 2 관세 인상 하루만에… 트럼프 “한국과 함께 해결책 마련” 3 中, 하이난에 항모 ‘드라이독’ 건설… “남중국해 작전 공백 사라졌다” 4 백악관 “한국, 관세 인하했는데도 약속 이행 안 해” 5 美 또 이민당국 총격…애리조나 국경 인근서 1명 중태 해당분야별 기사 더보기 1 ‘1인 기획사’ 200억대 탈세 의혹 차은우 “진심으로 사과” 2 ‘단종 최후’에 눈물 쏟은 유해진·박지훈… 장항준표 사극 ‘왕사남’ 3 “깊이 반성한다” … ‘200억대 탈세 의혹’ 차은우 공개 사과 4 ‘아바타 3’ 기대에 못 미친 흥행, 왜… 전문가 분석 보니 5 통역사 역 김선호 “이탈리아어 발음 칭찬에 정말 기뻤다” 해당분야별 기사 더보기 1 2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배 2 20만원 내면 40만원 드려요… 관광공사, 근로자 휴가지원사업 시작 3 이제 스벅서도 ‘두쫀쿠’ 판다…원재료 가격 상승 우려도 4 “입양 후 의료비 걱정 뚝”…여기서 건강지원 신청하세요 [개st상식] 5 “간유리 음영, 폐암 관련성 높아… 추적 관찰해 변화 살펴야” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “검이불루 화이불치”…김건희 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻? 이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자” 비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수 2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배 ‘두쫀쿠’ 내걸자 하루 헌혈 2.3배 늘어…“이 정도일 줄이야” [속보] ‘외출제한 위반’ 조두순, 징역 8개월·치료감호 이제 스벅서도 ‘두쫀쿠’ 판다…원재료 가격 상승 우려도 ‘脫 엔비디아’ MS도 자체 AI칩 출시… SK하이닉스, HBM 단독 공급 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요