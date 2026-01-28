시사 전체기사

포항시, ‘타보소’ 택시 서비스 전면 리뉴얼…3월 초 새 버전 공개

입력:2026-01-28 16:30
타보소 택시. 포항시 제공

경북 포항시는 현재 운영 중인 택시 호출 서비스 ‘타보소’를 전면 리뉴얼하고 3월 초 새 버전을 선보인다고 28일 밝혔다.

‘타보소’는 2024년 9월 출시된 이후 시민들의 일상 이동 수단으로 자리 잡아왔다.

시는 이번 리뉴얼을 통해 시스템 성능 개선과 서비스 안정성 강화, 사용자 편의성 향상 등 전반적인 품질을 단계적으로 고도화할 방침이다.

2월 한 달간 단계적 전환 운영 기간을 두고, 시민들이 기본 택시 호출 서비스 중심으로 이용할 수 있도록 안정화 작업을 진행한다.

이 기간에는 기본 택시 호출 서비스는 정상 제공되지만, 관광택시 호출과 포항사랑상품권 결제 기능 등 일부 특화 서비스는 일시 중단된다.

시는 서비스 전환 일정과 이용 안내 사항을 타보소 앱 공지, 문자, 보도자료 등을 통해 사전 안내할 계획이다.

또 전담 관리 체계를 운영하고 구축 일정과 서비스 품질을 수시 점검하는 등 안정적인 운영을 직접 관리·감독한다.

포항시 관계자는 “이번 리뉴얼은 기존 서비스를 바탕으로 더 빠르고 편리하며 안정적인 이동 환경을 제공하기 위한 업그레이드 과정”이라고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

