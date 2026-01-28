부산·경남 행정통합 공식화에 시민단체 엇갈린 반응
2028년 목표… 주민투표·특별법 전제
분권형 통합 촉구 vs 로드맵 재탕 비판
시민단체 “속도·조건 두고 시각차”
부산시와 경남도가 오는 2028년까지 부산·경남 행정통합을 추진하겠다고 공식화한 가운데, 이를 바라보는 시민사회 반응은 엇갈리고 있다. 행정통합 자체의 필요성에는 공감하면서도 추진 방식과 로드맵의 실효성을 두고 찬성·비판 의견이 동시에 제기됐다.
부산시와 경남도는 28일 오전 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 공동 기자회견을 열고, 부산·경남 행정통합 추진 계획을 발표했다. 두 시·도는 2028년 통합을 목표로 하되 주민투표를 통해 시·도민 의견을 먼저 확인한 뒤 통합 자치단체의 권한과 책임을 담은 특별법을 제정하고 이를 토대로, 단계적으로 통합을 추진하겠다는 조건을 내걸었다.
이에 대해 행정통합을 지지하는 시민단체는 더욱 적극적인 분권형 통합 추진을 촉구했다. 지방분권균형발전부산시민연대와 사단법인 분권균형은 전날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 대통령과 행정통합을 추진하는 광역자치단체장이 함께 참여하는 가칭 ‘분권형 광역행정통합 추진협의회’ 구성을 제안했다. 이들은 광역행정통합이 수도권 초집중을 해소하고 저출생·고령화, 지역소멸 위기에 대응하기 위한 국가적 과제인 만큼 중앙정부와 지방정부, 국회와 정치권이 함께하는 범정부적 추진체계가 필요하다고 주장했다.
이 단체는 또 “오는 6월 지방선거와 통합 시기를 무리하게 연동해 지역 간 경쟁을 벌일 필요는 없다”며 “지역 여론이 성숙한 곳은 지방선거에서 통합을 추진하되 그렇지 않은 지역은 정부와의 협의를 거쳐 2028년 총선과 통합 단체장 선거를 함께 하는 등 보다 유연한 접근이 필요하다”고 밝혔다. 부산·경남·울산을 비롯해 광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 등 통합 논의 지역 단체장들이 연대해 자치입법권과 자치재정권을 담은 특별법 제정에 공동 대응해야 한다는 주장도 덧붙였다.
반면 부산·경남 시도지사가 이날 발표한 통합 로드맵을 정면으로 비판하는 시민단체도 나왔다. 부산참여연대와 부산환경운동연합 등 7개 단체로 구성된 시민과함께부산연대는 성명을 내고 두 시·도지사에게 “3년 전 부·울·경 특별연합을 해체해 지역 협력 체계를 후퇴시킨 데에 대해 시민 앞에 먼저 사과하라”고 촉구했다.
이 단체는 “이번 로드맵의 세부 내용은 2023년 ‘실효성이 없다’며 폐기한 부·울·경 특별연합 기본계획과 판박이”라며 “행정통합이라는 이름으로 과거 계획을 다시 꺼내 든 것에 불과하다”고 주장했다. 특히 국세와 지방세 비율 6대4 조정, 연방제 수준의 자치권 이양 등을 통합의 전제 조건으로 내건 데에 대해 헌법 개정과 조세 체계 개편 없이는 실현이 어렵다며, 이는 사실상 통합 의지가 없음을 드러낸 것이라고 비판했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
