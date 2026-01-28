동계올림픽에서 등산을? 첫선 보이는 산악스키

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 첫 정식 종목으로 채택된 산악스키의 경기 모습. 올림픽 공식 홈페이지

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 새 얼굴이 눈길을 끈다. 내리막 위주의 기존 설상 종목과 달리 오르막이 포함된 산악스키가 그 주인공이다.

