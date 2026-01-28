대구·경북행정통합…“가장 큰 분수령 넘고 속도감 낸다”
경북도의회 28일 찬반 표결…전체 의원 59명 가운데 찬성 46, 반대 11, 기권 2명
대구·경북행정통합과 관련, 경북도의회 의견이 찬성 다수로 제시됨에 따라 오는 7월 ‘대구경북특별시’ 출범을 위한 행정통합 추진 절차가 속도를 내게 됐다.
경북도의회는 28일 제360회 임시회 제1차 본회의에서 ‘경상북도와 대구광역시 통합에 관한 의견 제시의 건’을 상정해 기명 투표를 한 결과, 출석의원 59명 가운데 찬성 46명, 반대 11명, 기권 2명으로 나타났다고 밝혔다.
이에 따라 경북도와 대구시, 지역 정치권은 특별법 2월 국회통과를 위해 관련 입법 절차에도 박차를 가한다는 계획이다. 해당 특별법은 조만간 국회에 제출될 것으로 전해졌다.
경북도의회의 선택이 대구·경북의 미래는 물론 비수도권 초광역화 전략의 향방을 가늠하는 중대한 분기점이 될지 주목된다.
이날 통합에 도의회가 찬성함에 따라 대구시와 경북도는 정치권과 함께 통합 특별법안 입법 등 관련 절차를 본격화할 계획이다.
곧 의원 입법 형태로 통합 특별법안을 발의하고 2월 중에 중앙부처 특례 등 협의와 국회 상임위 법안 심사, 법제사법위 의견, 본회의 의결, 법률안 공포까지 마칠 수 있도록 한다는 방침이다.
법률 제정이 끝나면 3월부터 시도 통합 절차를 준비하고 통합을 추진해 오는 6월 3일 민선 9기 전국동시지방선거에서 통합단체장 1명을 뽑을 예정이다. 이어 오는 7월 통합 대구경북특별시를 출범할 계획이다.
대구시와 경북도는 2020년과 2024년 행정통합을 추진했다가 별다른 성과를 거두지 못하다가 최근 정부가 광역 지방정부 간 행정통합 인센티브를 발표하자 지난 20일 통합 재추진에 합의하고 관련 절차를 밟아 왔다.
대구·경북행정통합은 수도권 집중 심화와 지방 소멸 위기에 대응하기 위한 대표적인 초광역 구상으로 꼽혀 왔다. 그동안 경북도와 대구시는 행정 체계를 통합해 산업·교통·복지 정책을 광역 단위에서 추진함으로써 지역 경쟁력을 높이겠다는 구상을 제시해 왔다.
통합이 이뤄질 경우, 인구 약 500만명 규모의 광역 지방정부가 출범하게 돼 중앙정부 정책 결정 과정과 국비 확보 경쟁에서 보다 유리한 위치를 점할 수 있다는 기대도 나온다.
지역 정치권은 조만간 행정통합 특별법안 발의에 들어갈 예정이다. 대구·경북 국회의원이 모두 국민의힘 소속이어서 법안 발의는 공동발의가 아닌 의원 1명이 대표 발의를 하게 되며 이는 구자근 국민의힘 경북도당 위원장이 맡는다.
이후 특별법안은 다음 달 초 국회 상임위원회인 행정안전위원회 심사와 법제사법위원회 의결, 본회의 의결 등을 거쳐 다음 달 말 통과를 기대하는 수순을 밟게 된다.
예정대로 법안이 통과되면 오는 6·3 전국동시지방선거에서 기존 대구시장과 경북도지사 선거 대신 통합 특별시장 1명을 선출하는 선거가 치러질 전망이다.
시와 도는 법률 제정이 끝나면 3월부터 시도 통합 절차를 준비하고 통합을 추진해 오는 7월 통합 대구경북특별시를 출범할 계획이다. 시와 도는 이를 위해 현재 통합 특별법안 작업을 마무리한 상태다.
기존 대구시 청사와 경북도 청사 활용과 경북 북부지역 균형발전에 대한 국가의 책무, 도청 신도시에 대한 행정복합 발전 추진, 시군구 권한이양에 대한 특별시의 책무, 고도의 자치권 확보를 위한 307개의 특례를 포함한 통합 특별법안(6편 14장 20절 335조)을 마련했다.
하지만 통합에 반발하는 경북 북부권 등 소외지역에 대한 대책 마련은 여전히 과제로 남아있다.
시와 도는 특별법안에 북부권 등 낙후지역 발전 방안 등을 명시하고 있으나 해당 지역에서는 대도시 중심으로 재정과 산업, 사람의 편중이 심화할 것이라는 우려를 내놓고 있다.
또 특별법안에 명시된 낙후·소외지역을 위한 특례가 실제 현실화할지, 얼마나 실효성이 있을지 의문을 제기한다. 경북도는 이를 고려해 오는 29일 북부권의 새로운 미래를 준비할 수 있는 신성장 프로젝트를 발표할 예정이다.
통합에 대한 공감대는 이미 정치권에서도 일정 부분 형성되고 있었다는 후문이다.
지난 26일 국회 의원회관에서 열린 ‘국민의힘·경북도 대구경북 통합 간담회’에서 경북지역 국회의원들은 북부지역 일부 의원을 제외하고는 대체로 통합의 큰 틀에 동의하는 쪽으로 의견을 모은 것으로 전해졌다.
일부 의원이 북부지역 소외 가능성을 우려했지만 다수 의원들은 균형 발전을 전제로 한 통합 추진에는 공감하며 “더 늦기 전에 선제적으로 통합에 나서야 한다”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.
찬성 측은 “지금 결단하지 않으면 대구·경북은 장기 침체에서 벗어나기 어렵다”며 통합 필요성을 강조했고, 반대 측은 통합 이후 경북 북부권 소외, 도청과 주요 공공기관의 위치 문제, 기초자치단체 권한 약화 등을 우려하며 신중론을 폈다.
이철우 경북도지사는 이날 제안설명에서 “대구와 경북이 현 체제를 유지하는 것은 쇠퇴의 길을 가는 것으로 실질적 해법은 통합에 있다”며 “통합의 핵심은 북부권을 포함한 경북 전역의 균형발전과 중앙정부의 특별시에 대한 과감한 권한과 재정의 이양이며 이를 위해 자치권 및 재정 자율성 강화를 위한 내용을 특별법안에 명문화하는 등 법적·제도적 안전장치를 마련했다. 시군구의 권한과 자율성도 강화, 확대돼야 한다”고 설명했다.
특히 “대구·경북통합은 단순히 행정구역을 합치는 것이 아니라 자치권과 재정 자율성을 강화해 지방정부가 국가 발전의 핵심 축으로 자리매김하는 ‘대한민국 역사의 대전환’이 될 것”이라며 “경북 22개 시군 한 곳도 빠짐없이 늘어난 권한과 재정을 바탕으로 지역 맞춤형 정책을 추진해 모든 시도민의 생활과 복리는 더 나아질 것”이라고 강조했다.
