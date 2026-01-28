“검이불루 화이불치” 김건희 향한 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?
“검이불루 화이불치라는 말처럼 굳이 값비싼 재물을 두르지 않더라도 검소하게 품위를 유지할 수 있습니다.”
28일 김건희 여사의 ‘통일교 금품 수수 혐의’ 등과 관련된 1심 선고 공판에서 재판부는 이렇게 말하며 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다. ‘검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)’는 검소하되 누추하지 않고 화려하되 사치스럽지 않다는 뜻으로, 김부식이 ‘삼국사기’에서 백제 궁궐의 아름다움을 묘사하면서 사용한 표현이다.
서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 이날 자본시장법 위반 및 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했는데, 우 판사는 양형 사유를 설명하며 “영부인은 대통령의 가장 가까운 곳에서 대통령에게 지대한 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. 그러면서 “대통령과 함께 나라를 대표하는 상징적인 존재”라며 “그에 걸맞은 처신이 필요하고 기본적으로 높은 청렴성이 요구된다”고 덧붙였다. “솔선수범을 보이지 못할망정 국민에게 반면교사가 되어서는 안 될 일”이라고 지적하기도 했다.
우 판사는 “영리추구는 인간의 본성이지만 지위가 영리추구의 수단이 돼서는 안 된다”며 “권력에 대한 금권(金權)의 접근은 다반사일 수 있다. 그렇기 때문에 지위가 높을수록 이를 의식적으로 경계해야 한다. 그런데 피고인(김 여사)은 자신의 지위를 영리추구의 수단으로 오용했다”고 말했다.
