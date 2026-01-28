“검이불루 화이불치” 김건희 향한 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 지난해 8월 6일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권현구 기자

“솔선수범을 보이지 못할망정 국민에게 반면교사가 되어서는 안 될 일”이라고 지적하기도 했다.

영리추구는 인간의 본성이지만 지위가 영리추구의 수단이 돼서는 안 된다”며 “권력에 대한 금권(金權)의 접근은 다반사일 수 있다. 그렇기 때문에 지위가 높을수록 이를 의식적으로 경계해야 한다. 그런데 피고인(김 여사)은 자신의 지위를 영리추구의 수단으로 오용했다”고 말했다.