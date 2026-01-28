시사 전체기사

“검이불루 화이불치” 김건희 향한 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?

입력:2026-01-28 16:11
수정:2026-01-28 16:31
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 지난해 8월 6일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실에 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권현구 기자

“검이불루 화이불치라는 말처럼 굳이 값비싼 재물을 두르지 않더라도 검소하게 품위를 유지할 수 있습니다.”

28일 김건희 여사의 ‘통일교 금품 수수 혐의’ 등과 관련된 1심 선고 공판에서 재판부는 이렇게 말하며 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다. ‘검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)’는 검소하되 누추하지 않고 화려하되 사치스럽지 않다는 뜻으로, 김부식이 ‘삼국사기’에서 백제 궁궐의 아름다움을 묘사하면서 사용한 표현이다.

서울중앙지법 형사27부(재판장 우인성)는 이날 자본시장법 위반 및 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했는데, 우 판사는 양형 사유를 설명하며 “영부인은 대통령의 가장 가까운 곳에서 대통령에게 지대한 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. 그러면서 “대통령과 함께 나라를 대표하는 상징적인 존재”라며 “그에 걸맞은 처신이 필요하고 기본적으로 높은 청렴성이 요구된다”고 덧붙였다. “솔선수범을 보이지 못할망정 국민에게 반면교사가 되어서는 안 될 일”이라고 지적하기도 했다.

우 판사는 “영리추구는 인간의 본성이지만 지위가 영리추구의 수단이 돼서는 안 된다”며 “권력에 대한 금권(金權)의 접근은 다반사일 수 있다. 그렇기 때문에 지위가 높을수록 이를 의식적으로 경계해야 한다. 그런데 피고인(김 여사)은 자신의 지위를 영리추구의 수단으로 오용했다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“검이불루 화이불치”…김건희 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?
[속보] ‘위례 개발특혜 의혹’ 유동규·남욱 등 1심 무죄
[속보] 법원, 김건희 징역 1년 8개월 선고
2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배
‘탈세 의혹’ 차은우, 국방부도 손절… 국방홍보원 영상 삭제
이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자”
비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수
강남 한복판 벤츠서 주사바늘 꽂은 채 발견…마약 양성
국민일보 신문구독