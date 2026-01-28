서울 자동차 줄었지만 친환경차는 증가…외제차 3대 중 1대는 강남3구
서울 자동차 누적 등록 대수가 전국 시도 가운데 유일하게 3년 연속 감소한 것으로 나타났다. 다만 친환경차는 1년 새 20% 넘게 늘며 전기차 등록 대수 10만대를 돌파했다.
서울시는 28일 국토교통부 자동차관리정보시스템과 행정안전부 주민등록인구 통계를 분석한 결과 서울의 자동차 누적 등록 대수가 지난해 말 기준 315만8598로 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 1만8335대(0.58%) 감소한 수치로 전국 자동차 등록 대수(2651만4873대)가 21만6954대(0.82%) 늘어난 것과 대비된다. 서울은 전국 시도 가운데 유일하게 3년 연속 등록 대수가 줄었다.
서울은 인구 대비 자동차 보유 대수도 2.94명당 1대로 전국 최저를 기록했다. 이어 부산(2.05명당 1대), 경기(2.04명당 1대), 대전(1.93명당 1대), 세종(1.91명당 1대)이 뒤를 이었다. 전국 평균은 1.93명당 1대였다. 서울시는 대중교통 편의성이 높은 지역일수록 자동차 보유 대수가 낮아지는 경향이 확인됐다고 설명했다.
전체 등록 대수는 감소했지만, 친환경차(수소·전기·하이브리드)는 늘었다. 지난해 말 기준 친환경차 등록 대수는 42만4568대로 전년 대비 7만4429대(21.26%) 증가했다. 특히 2021년 4만대 수준이었던 전기차 등록 대수가 10만대를 돌파하며 4년새 2배 이상 늘었다.
반면 경유차는 감소세가 이어졌다. 경유차의 전년 대비 등록 대수 감소율은 2021년 2.12%에서 2025년 6.46%로 3배 넘게 높아졌다.
외제차 비중도 매년 꾸준히 늘고 있다. 전체 자동차 수 대비 22.58%(71만3108대)를 차지했다. 이 중 3분의 1이 강남3구(강남·서초·송파)에 집중됐다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사