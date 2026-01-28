남양주시, 화도읍에 1조원 규모 ‘X-AI 데이터센터’ 투자협약 체결
‘산업생태계 대전환 선언’ 1년
누적 투자유치 3조원 돌파
경기 남양주시가 화도읍에 1조원 규모의 X-AI 스마트에너지 데이터센터를 유치하며 수도권 동북부 미래산업 거점 확보에 속도를 내고 있다.
남양주시는 28일 시청 여유당에서 남양주마석아이디씨(유)와 화도읍 답내리 일원에 조성될 ‘남양주마석 X-AI 스마트에너지 데이터센터’ 건립을 위한 투자 업무협약을 체결했다.
이번 협약으로 남양주시는 ‘산업생태계 대전환 선언’ 1년 만에 누적 투자유치 금액 3조원을 달성했다.
이번 프로젝트는 카카오, 우리금융그룹, 신한금융그룹에 이은 네 번째 대형 민간투자로, 남양주시가 수도권 첨단산업 거점 도시로 자리매김할 수 있는 기반이 될 전망이다. 센터는 총사업비 1조원을 투입해 부지면적 약 4만5000㎡, 연면적 약 3만7000㎡ 규모로 조성될 예정이다.
특히 전체 전력 용량 60㎿ 가운데 약 10㎿를 개방형 AI 실증·협력 플랫폼인 ‘OpenLAP’ 방식의 AI 스타트업 전용 공간으로 운영해, 청년 창업가와 대학 연구진, 산업체가 함께 참여하는 산·학·연 협력 허브로 구축할 계획이다.
시는 데이터센터 조성으로 약 8300억원의 부가가치 유발 효과와 6234명의 고용 유발 효과가 발생할 것으로 전망하고 있다. 이를 통해 지역 산업 구조 고도화와 청년층 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.
아울러 태양광 발전시설 지원, 체육공원 조성, 커뮤니티시설 설치 등 지역 상생 방안도 함께 추진해 원도심 활성화와 지역경제 선순환을 도모할 방침이다.
주광덕 남양주시장은 “이번 협약은 남양주시의 지속 가능한 성장을 이끌 핵심 동력을 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “AI 데이터센터가 미래산업 생태계 조성과 지역 청년 일자리 창출의 중심이 될 수 있도록 적극적인 행정 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사