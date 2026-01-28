경기북부 정치권, 이해찬 전 총리 추모 속 출판기념회 잇단 연기

서울대병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 총리 빈소. 연합뉴스

고(故) 이해찬 전 국무총리의 장례 절차가 진행되는 가운데 경기북부 지역 정치권에서도 출판기념회와 북콘서트 일정을 잇달아 연기하며 추모의 뜻을 함께하고 있다.

오 의원은 자신의 저서 ‘뛰고 또 뛰는 젊은 정치인’ 출판기념회를 통해 전하려 했던 정치적 메시지는 연기된 일정에서도 변함없이 이어가겠다는 입장이다.

양기대 전 국회의원도 1월 28일 예정됐던 출판기념회를 2월 26일로 미루며 추모 행렬에 동참했다.

지역 정가 관계자는 “경기북부 정치권 전반에 이해찬 전 총리를 향한 애도의 분위기가 확산되고 있다”며 “각 인사들이 정치 일정 조정을 통해 고인의 뜻을 기리고 있다”고 말했다.