경기북부 정치권, 이해찬 전 총리 추모 속 출판기념회 잇단 연기
고(故) 이해찬 전 국무총리의 장례 절차가 진행되는 가운데 경기북부 지역 정치권에서도 출판기념회와 북콘서트 일정을 잇달아 연기하며 추모의 뜻을 함께하고 있다.
의정부시장 출마를 준비 중인 오석규 경기도의원(민주·의정부4)은 당초 1월 31일로 예정돼 있던 출판기념회를 2월 6일로 연기한다고 밝혔다.
오 의원은 “대한민국 민주주의를 위해 헌신하신 큰 어른을 떠나보내는 애도의 시간에 함께하고자 한다”며 “이미 참석을 준비해 주신 시민들과 내·외빈께 깊은 양해를 구한다”고 말했다.
오 의원은 자신의 저서 ‘뛰고 또 뛰는 젊은 정치인’ 출판기념회를 통해 전하려 했던 정치적 메시지는 연기된 일정에서도 변함없이 이어가겠다는 입장이다.
경기북부 지역 내 다른 정치인들도 잇따라 행사 일정을 미루며 애도에 동참하고 있다.
고양시장 선거에 도전하는 장제환 더불어민주당 정책위원회 부의장은 1월 31일 예정됐던 출판기념회를 2월 8일로 연기했다. 장 부의장은 “이해찬 전 총리를 기리는 마음으로 출판기념회 일정을 변경하게 됐다”고 밝혔다.
또한 동두천시장 출마를 준비 중인 남병근 더불어민주당 동두천·연천·양주을 지역위원장은 1월 31일 예정됐던 자전적 시집 출판기념회를 2월 8일로 연기했다.
남 위원장은 “평생 민주주의를 위해 헌신한 고인의 명복을 빌며, 경건한 마음으로 추모에 동참하고자 한다”고 밝혔다.
구리시장에 도전하는 권봉수 구리시의원 역시 1월 31일 개최 예정이던 북콘서트를 2월 7일로 연기했다. 권 의원은 “당 공식 애도 기간 동안 슬픔을 함께 나누기 위해 일정을 조정했다”며 “민주주의에 대한 고인의 헌신을 마음 깊이 새기겠다”고 전했다.
이 밖에도 경기지역 정치인들 사이에서도 출판기념회 연기가 이어지고 있다. 경기도지사 출마를 공식선언한 양기대 전 국회의원도 1월 28일 예정됐던 출판기념회를 2월 26일로 미루며 추모 행렬에 동참했다.
또한 이재준 수원시장, 임병택 시흥시장 또한 당초 1월 31일 계획된 출판기념회를 2월 1일로 연기해 경기아트센터와 한국공학대 아트센터에서 각각 진행 할 예정이다.
지역 정가 관계자는 “경기북부 정치권 전반에 이해찬 전 총리를 향한 애도의 분위기가 확산되고 있다”며 “각 인사들이 정치 일정 조정을 통해 고인의 뜻을 기리고 있다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
