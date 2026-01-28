영화숙·재생원 인권침해, 국가폭력으로 인정… 국가·부산시 배상 책임 첫 판단

부랑아 단속·불법 수용은 국가 책임

511억원 배상 명령… 소멸시효 배척

아동 수용 인권침해에 법원 첫 판단

1987년 당시 철문이 굳게 닫힌 부산 형제복지원 모습. 국민일보DB

부산 영화숙·재생원에서 발생한 인권침해 사건과 관련해 법원이 국가와 부산시의 손해배상 책임을 처음으로 인정했다. 부랑아 단속부터 불법 수용, 시설 내 인권침해 방치에 이르기까지 일련의 과정이 국가작용에 의한 기본권 침해에 해당한다고 판단했다.



부산지방법원 제11민사부(재판장 이호철)는 28일 영화숙·재생원 인권침해 사건 피해자들과 그 상속인 등 185명이 대한민국과 부산시를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 원고들이 청구한 손해배상액 712억여원 가운데 511억여원을 인용했다. 다만 원고 중 피해자의 자녀 1명은 상속 사실을 인정할 자료가 부족하다는 이유로 청구가 기각됐다.



경찰에서 보호의뢰한 부랑아 하차 광경./사진=형제복지원 운영자료집

재판부는 영화숙·재생원 사건을 “국가와 부산시의 위법한 부랑아 단속과 적법절차를 위반한 시설 인계·수용, 수용 이후 자행된 인권침해 행위에 대한 관리·감독 의무 해태가 결합한 일련의 국가작용”으로 규정했다. 강제노역과 구타, 가혹행위, 성폭력, 교육받을 권리 침해 등이 장기간 반복됐으며, 이에 국가와 부산시 소속 공무원들의 객관적 주의의무 위반이 인정된다고 봤다.



특히 재판부는 피해자들이 모두 10세 전후의 아동이었던 점을 중요하게 판단했다. 어린 나이에 장기간 수용돼 각종 인권침해에 노출된 사정이 피해자들의 신체적·정신적 고통은 물론 성장과 자립에도 중대한 악영향을 미쳤을 것으로 보인다며 위자료 산정의 주요 근거로 삼았다.



국가와 부산시가 주장한 손해배상청구권 소멸시효 완성 주장도 받아들이지 않았다. 재판부는 피해자들이 사건 당시 아동이었고 영화숙·재생원이 폐원한 지 약 50년이 지난 뒤에야 과거사정리기본법에 따른 진실규명 결정으로 사건의 구체적 내용이 확인됐다고 판단했다. 이에 따라 손해배상청구권의 소멸시효는 진실규명 통지를 받은 시점부터 진행된다고 봤다.



재판부는 “국가는 국민의 자유와 인권을 보장·수호할 의무가 있다”며 “그 의무를 방기할 경우 국민의 인간 존엄과 가치가 훼손된다”고 지적하고 “다시는 이러한 일이 반복돼서는 안 된다”고 밝혔다.



앞서 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 영화숙·재생원에서 중대한 인권침해가 있었다고 판단하고, 국가의 공식 사과와 실질적인 피해 회복 조치를 권고한 바 있다. 이번 판결은 해당 사건에 대해 국가와 부산시의 손해배상 책임을 법원이 처음으로 인정한 사례로, 향후 유사한 과거사·국가폭력 사건 손해배상 소송의 중요한 기준이 될 것으로 보인다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 875 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 영화숙·재생원에서 발생한 인권침해 사건과 관련해 법원이 국가와 부산시의 손해배상 책임을 처음으로 인정했다. 부랑아 단속부터 불법 수용, 시설 내 인권침해 방치에 이르기까지 일련의 과정이 국가작용에 의한 기본권 침해에 해당한다고 판단했다.부산지방법원 제11민사부(재판장 이호철)는 28일 영화숙·재생원 인권침해 사건 피해자들과 그 상속인 등 185명이 대한민국과 부산시를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 원고들이 청구한 손해배상액 712억여원 가운데 511억여원을 인용했다. 다만 원고 중 피해자의 자녀 1명은 상속 사실을 인정할 자료가 부족하다는 이유로 청구가 기각됐다.재판부는 영화숙·재생원 사건을 “국가와 부산시의 위법한 부랑아 단속과 적법절차를 위반한 시설 인계·수용, 수용 이후 자행된 인권침해 행위에 대한 관리·감독 의무 해태가 결합한 일련의 국가작용”으로 규정했다. 강제노역과 구타, 가혹행위, 성폭력, 교육받을 권리 침해 등이 장기간 반복됐으며, 이에 국가와 부산시 소속 공무원들의 객관적 주의의무 위반이 인정된다고 봤다.특히 재판부는 피해자들이 모두 10세 전후의 아동이었던 점을 중요하게 판단했다. 어린 나이에 장기간 수용돼 각종 인권침해에 노출된 사정이 피해자들의 신체적·정신적 고통은 물론 성장과 자립에도 중대한 악영향을 미쳤을 것으로 보인다며 위자료 산정의 주요 근거로 삼았다.국가와 부산시가 주장한 손해배상청구권 소멸시효 완성 주장도 받아들이지 않았다. 재판부는 피해자들이 사건 당시 아동이었고 영화숙·재생원이 폐원한 지 약 50년이 지난 뒤에야 과거사정리기본법에 따른 진실규명 결정으로 사건의 구체적 내용이 확인됐다고 판단했다. 이에 따라 손해배상청구권의 소멸시효는 진실규명 통지를 받은 시점부터 진행된다고 봤다.재판부는 “국가는 국민의 자유와 인권을 보장·수호할 의무가 있다”며 “그 의무를 방기할 경우 국민의 인간 존엄과 가치가 훼손된다”고 지적하고 “다시는 이러한 일이 반복돼서는 안 된다”고 밝혔다.앞서 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 영화숙·재생원에서 중대한 인권침해가 있었다고 판단하고, 국가의 공식 사과와 실질적인 피해 회복 조치를 권고한 바 있다. 이번 판결은 해당 사건에 대해 국가와 부산시의 손해배상 책임을 법원이 처음으로 인정한 사례로, 향후 유사한 과거사·국가폭력 사건 손해배상 소송의 중요한 기준이 될 것으로 보인다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지