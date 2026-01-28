상표경찰, 외국인 관광객에 짝퉁 판매한 업자들 검찰 송치
외국인 관광객 등에게 명품 브랜드의 짝퉁 상품을 판매하던 업자들이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.
지식재산처 상표특별사법경찰은 부산에서 해외 유명 브랜드의 위조 의류·악세사리·가방 등을 판매한 업자 12명을 상표법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.
이들은 부산의 한 상가 단지에서 위조 상품을 판매하다가 새로운 상권으로 이동해 불법 영업을 지속한 것으로 파악됐다.
지난해 9월 주상복합 상가 내 위조상품 판매 거점 10곳을 대상으로 단속을 실시한 상표경찰은 위조상품 4194점(정품가액 약 76억원)을 압수했다.
국제시장 일대에서는 외국인 관광객을 위한 비밀매장 방식의 위조상품 판매가 확인됐다. 상표경찰은 국제시장 판매장 3곳의 매장 내부와 비밀매장을 단속해 위조 가방·지갑 등 3702점(정품가액 약 182억원)을 압수 조치했다.
외국인 관광객들은 SNS 등으로 판매 정보를 접한 뒤 관광가이드의 안내를 받아 비밀매장을 방문해 위조상품을 구매했다고 한다. 일부 외국인들은 국내 위조상품 구매행위를 SNS에 소개하는 사례도 있었다.
신상곤 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “외국인 관광객에 대한 위조상품 판매 등 국가 이미지를 실추하는 행위를 지속적으로 단속할 계획”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
