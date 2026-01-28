상표경찰, 외국인 관광객에 짝퉁 판매한 업자들 검찰 송치

지식재산처 상표경찰이 단속을 통해 확인한 위조상품 비밀창고. 지식재산처 제공

지식재산처 상표특별사법경찰은 부산에서 해외 유명 브랜드의 위조 의류·악세사리·가방 등을 판매한 업자 12명을 상표법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.

지난해 9월 주상복합 상가 내 위조상품 판매 거점 10곳을 대상으로 단속을 실시한 상표경찰은 위조상품 4194점(정품가액 약 76억원)을 압수했다.

국제시장 일대에서는 외국인 관광객을 위한 비밀매장 방식의 위조상품 판매가 확인됐다. 상표경찰은 국제시장 판매장 3곳의 매장 내부와 비밀매장을 단속해 위조 가방·지갑 등 3702점(정품가액 약 182억원)을 압수 조치했다.

신상곤 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “외국인 관광객에 대한 위조상품 판매 등 국가 이미지를 실추하는 행위를 지속적으로 단속할 계획”이라고 말했다.