불법대출 공모 새마을금고 임직원, 업자 줄줄이 기소
대구지검 반부패수사부(부장검사 이근정)는 대출브로커와 짜고 860억원 상당의 불법 대출을 실행한 전·현직 새마을금고 임직원 7명과 허위 분양계약서 등을 작성해 530억원 규모의 사기 대출을 받은 건설업자, 대출브로커를 적발해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 3명을 구속 기소하고 6명을 불구속 기소했다고 28일 밝혔다.
검찰에 따르면 이들은 2020년 6월부터 2024년 2월까지 대구지역 새마을금고 4곳에서 주택도시보증공사(HUG) 보증서 없이 중도금 대출을 집행하고 지정 계좌가 아닌 시행사 명의 계좌로 대출금을 지급하는 방식으로 불법 대출을 실행한 혐의를 받고 있다.
‘가계 전세자금 대출’ 형식을 취했지만 실제로는 민간 임대아파트 건설 현장의 중도금으로 쓰인 것으로 드러났다. 일부 새마을금고 임직원은 현금 수수, 유흥주점 접대, 아파트 로얄층 무청약 분양 및 계약금·중도금 대납 등의 대가를 받은 것으로 조사됐다.
이들의 범행으로 현재 약 400억원의 대출 원금이 연체됐으며 새마을금고 4곳은 자본잠식 상태에 빠진 것으로 알려졌다. 건설업자의 공사 중단으로 수백 명의 분양계약자들이 입주하지 못하는 상황도 발생했다.
검찰 관계자는 “철저한 공소유지를 통해 피고인들에게 죄에 상응하는 엄중한 형이 선고되도록 할 예정”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
