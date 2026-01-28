이 대통령 “한국, 세계 최고의 투자처로 만들겠다”
이재명 대통령이 외국인 투자기업 관계자들을 청와대로 초청해 한국이 ‘세계 최고의 투자처’가 될 것이라며 적극적인 투자를 요청했다.
이 대통령은 28일 ‘세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장’을 주제로 열린 외국인 투자기업 간담회에서 “대한민국이 세계 최고의 투자처가 될 수 있도록 객관적인 환경을 조성하겠다”며 “대한민국 정부를 믿고 미래를 함께해달라”고 당부했다.
간담회에는 주한 미국상공회의소 등 7개 주한 외국상공회의소 대표단과 외국인 투자기업 31개사 임원들이 참석했다. 외국인 투자기업은 외국인투자 촉진법에 따라 외국인 투자자가 일정 비율 이상 출자한 기업을 뜻한다.
이 대통령은 모두발언을 통해 지난해 한국 경제의 회복세를 언급하며 투자자들에게 감사를 표했다. 그는 “지난해를 돌아보면 전반기에는 매우 불확실한 시기였지만 하반기에는 (정상궤도로) 되돌아왔다. 외국인 투자의 규모도 사상 최대였다고 하는데 환영한다”며 “기대가 실망으로 변하지 않게 하겠다”고 약속했다.
특히 최근 국내 증시의 상승세를 언급하면서 “대한민국 주식시장의 변동 상황을 보면 너무 (주가 상승 흐름이) 예상보다 빨라 놀랍다”면서도 “한편으로는 원래 기초체력 이하로 평가받던 것이 이제 제대로 평가받는 측면이 있다. 대한민국 시장은 여전히 저평가돼 있고, 앞으로 성장 가능성이 매우 크다”고 자신감을 보였다.
이 대통령은 한국의 성장 가능성을 뒷받침할 근거로 ‘한반도 평화 정착’ ‘기업 지배구조 개선’ ‘주식시장 투명성 확보’ ‘산업 대전환’ 등을 꼽았다.
이 대통령은 “한반도의 평화가 매우 중요한데 걱정하지 않아도 된다. 불필요하게 북한과 군사적 대결을 하지 않을 것”이라며 “한반도의 지정학적 리스크는 이제 없어질 것”이라고 말했다.
코리아 디스카운트 해소를 위한 강력한 의지도 내비쳤다. 그는 “이제까지 주주가 회사의 주인 대접을 받지 못했는데, 이를 개혁해 주주가 제대로 대접받는 합리적 기업 지배구조를 만들 것”이라고 밝혔다.
이어 “그동안 소위 주가조작 등으로 대한민국이 망신을 사는 일이 많았는데, 이제 그런 일이 없을 것”이라며 “주식시장의 공정성과 투명성을 확보하겠다. 제가 그런 일을 하는 데에는 자신이 있다”고 강조했다.
국가 산업 정책의 방향성도 제시했다. 이 대통령은 “가장 근본적으로는 국가의 산업정책 방향을 명확하게 제시해줘야 한다. 대한민국은 첨단기술 산업 중심으로 대전환할 것이며 핵심은 인공지능(AI)과 재생에너지”라고 설명했다.
지역 균형 발전 정책에 대한 기업들의 관심도 촉구했다. 그는 “한국은 땅덩어리가 좁아 서울과 지방이라고 해 봤자 중국에서 성과 성 사이를 움직이는 정도에 불과하다. 거리상으로는 차이가 없다”면서도 수도권 집중 현상을 지적하며 “이를 대대적으로 전환하려 한다”고 말했다.
그러면서 “한국 정부가 지방 중심의 정책을 편다는 점이 여러분이 앞으로 경영상 투자 결정을 할 때 하나의 방향이 되지 않을까 싶다”고 조언했다.
끝으로 이 대통령은 “기업군 내에서도 공정한 룰을 철저히 확보해 중소기업이 차별받지 않고 보호받도록 하겠다. 청년들에게 희망을 주는 정책도 많이 쓰겠다”며 이를 투자 결정에 적극 고려해달라고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
